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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Bijela, Czarnogóra

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mieszkania
42
domy
9
51 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Bijela, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Bijela, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 68 m²
Boka Kotor Bay, dystrykt Baoshichi. Mieszkanie w nowym kompleksie mieszkalnym. W każdym dom…
$226,918
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Mieszkanie 1 pokój w Bijela, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Bijela, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 48 m²
Prezentujemy apartamenty na sprzedaż w nowym kompleksie w Herceg Novi, gdzie ograniczony wyb…
$170,028
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Mieszkanie 2 pokoi w Bijela, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Bijela, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 3/3
Dwupokojowe apartamenty na sprzedaż. Trzypiętrowy dom z 6 apartamentami, został zbudowany w …
$173,143
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It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie w Bijela, Czarnogóra
Mieszkanie
Bijela, Czarnogóra
Powierzchnia 350 m²
Boka Kotor Bay, dystrykt Baoshichi. Obsługa czteropiętrowy mini hotel dla 6 pokoi Odległość…
$674,935
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Mieszkanie 1 pokój w Bijela, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Bijela, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 38 m²
Apartament na sprzedaż w Bijela, w pobliżu miasta Herceg Novi. Apartament ma powierzchnię 38…
$190,990
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Dom 6 pokojów w Bijela, Czarnogóra
Dom 6 pokojów
Bijela, Czarnogóra
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 3
D2- 1039. Trzypiętrowy dom z pięknym ogrodem w BieliBiela, Boka Kotorska Bay.159m2: -150m od…
$514,498
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Red Feniks Montenegro
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Bijela, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Bijela, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
A11- 240. One- Sypialnia Apartament z prywatnym dziedzińcem - Bijela, Herceg NoviTen uroczy …
$131,483
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 1 pokój w Bijela, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Bijela, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 2/3
1-pokojowe mieszkanie jest na sprzedaż w Boko Kotor Bay w Herceg Novi, dzielnicy Baošici. Po…
$180,197
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Mieszkanie 1 pokój w Bijela, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Bijela, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1
Piękne 64 m ² mieszkanie jest na sprzedaż w centrum Bijela, Herceg Novi, zaledwie 500 metrów…
$174,393
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Dom 3 pokoi w Bijela, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Bijela, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 162 m²
Dom na sprzedaż w Bijela, Herceg Novi - 162 m ²Przestronny dom rodzinny jest dostępny na spr…
$339,414
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Agencja
Mbroker
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Dom 6 pokojów w Bijela, Czarnogóra
Dom 6 pokojów
Bijela, Czarnogóra
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
Liczba kondygnacji 2
D2-168. Dom z panoramicznym widokiem na zatokę Kotor Dom ma powierzchnię 143 metrów kwadrato…
$457,332
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 1 pokój w Bijela, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Bijela, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1/3
Apartament o powierzchni 45m2 na 1 piętrze w nowym budynku (bez windy), położony 70 metrów o…
$185,909
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Mieszkanie 1 pokój w Bijela, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Bijela, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 2
Ten nowocześnie urządzony apartament z jedną sypialnią o powierzchni 44 m ² znajduje się na …
$127,889
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Willa w Bijela, Czarnogóra
Willa
Bijela, Czarnogóra
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 4
Oferujemy zakup willi na wybrzeżu Adriatyku w Zatoce Kotor w miejscowości Bijela (Herceg Nov…
$633,573
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Agencja
Аталанта
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Mieszkanie 2 pokoi w Bijela, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Bijela, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Piętro 2/3
197- 048. Widok na morze apartament z jedną sypialnią, Bijela, Herceg NoviNa sprzedaż!Jedna …
$194,366
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Bijela, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Bijela, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 61 m²
Piętro 1
A11- 142. Nowoczesny apartament dwuosobowy z garażem w BijelaOdkryj swój nowy dom w tym nowo…
$262,966
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 1 pokój w Ulica jedinstva, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Ulica jedinstva, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartament 36 m2 na podłodze: wysoki grunt, 100 m od nabrzeża. Struktura apartamentu: 1 sypi…
$124,284
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Mieszkanie 2 pokoi w Bijela, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Bijela, Czarnogóra
Sypialnie 2
Powierzchnia 120 m²
Boka Kotor Bay, dystrykt Baoshichi. Mieszkanie w nowym kompleksie mieszkalnym. W każdym dom…
$465,472
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Mieszkanie 3 pokoi w Bijela, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Bijela, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 2
3-pokojowe mieszkanie na sprzedaż w Herceg Novi, dzielnicy Bijela Przestronny apartament o p…
$291,572
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Mieszkanie 4 pokoi w Bijela, Czarnogóra
Mieszkanie 4 pokoi
Bijela, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Piętro 2/2
A5- 195. Apartament trzypokojowy w BijelaNa sprzedaż przestronny apartament w miejscowości B…
$200,083
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 2 pokoi w Bijela, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Bijela, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
A11- 133. Apartament w Bijela, Herceg NoviNa sprzedaż: Apartament z jedną sypialnią w Bijela…
$171,499
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 1 pokój w Bijela, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Bijela, Czarnogóra
Sypialnie 1
Apartament na sprzedaż w Bijela, w pobliżu miasta Herceg Novi. Apartament ma powierzchnię …
$190,538
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Condo w Bijela, Czarnogóra
Condo
Bijela, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 4
Budynek mieszkalny i komercyjny z dwudziestoma mieszkaniami, dwoma sklepami, dwudziestoma cz…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Bijela, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Bijela, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 1/4
A7- 061. 1 + 1 apartament w Bijela, Herceg NoviApartament na sprzedaż w Bijela, Herceg Novi.…
$141,773
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 2 pokoi w Bijela, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Bijela, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 1
Apartament ma powierzchnię 70 m2 na 1 piętrze, położony zaledwie 100 metrów od morza i plaży…
$208,251
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Mieszkanie 1 pokój w 44 Talija Apartments, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
44 Talija Apartments, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Przytulny apartament w Bijela, położony w zapierającym dech w piersiach regionie Herceg Novi…
$140,677
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Mieszkanie 1 pokój w Bijela, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Bijela, Czarnogóra
Sypialnie 1
Wprowadzanie apartamentów na sprzedaż w nowym kompleksie w Herceg Novi, gdzie ograniczony wy…
$170,043
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Mieszkanie 3 pokoi w Bijela, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Bijela, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
A11- 239. Dwupokojowe mieszkanie na sprzedaż - Bijela, Herceg Novi Położony w spokojnej nadm…
$236,669
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 2 pokoi w Bijela, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Bijela, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 2
Apartament na sprzedaż na pierwszej linii morza, Bijela (Herceg Novi) Wyjątkowa oferta to pr…
$268,246
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Dom 6 pokojów w Bijela, Czarnogóra
Dom 6 pokojów
Bijela, Czarnogóra
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 360 m²
Piętro 3/3
D7- 004. Luksusowa willa na zatoce, Bijela, Herceg Novina sprzedażwilla w spokojnej i popula…
$2,23M
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