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Domy na sprzedaż w Herceg Novi Municipality, Czarnogóra

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Herceg Novi
152
Lustica
63
Kumbor
38
Portonovi
27
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405 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Provodina, Czarnogóra
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Willa 5 pokojów
Provodina, Czarnogóra
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 530 m²
Liczba kondygnacji 4
! Jest to jedyny wykaz tej nieruchomości, która pochodzi bezpośrednio od właściciela!!!Skont…
$907,532
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Prywatny sprzedawca
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Willa w Lustica, Czarnogóra
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Willa
Lustica, Czarnogóra
Powierzchnia 184 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$2,53M
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 5
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 2
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$5,86M
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 352 m²
Liczba kondygnacji 2
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$4,85M
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Powierzchnia 185 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$3,05M
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Dom w Herceg Novi, Czarnogóra
Dom
Herceg Novi, Czarnogóra
Powierzchnia 232 m²
Piękna strzeżona wspólnota w sumie jedenastu willi, zapewniając całoroczny komfort i obsługę…
$1,50M
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Dom w Herceg Novi, Czarnogóra
Dom
Herceg Novi, Czarnogóra
Powierzchnia 400 m²
Bay View Village to mały, luksusowy kompleks położony na wzgórzu w Zvinje, z zapierającym de…
$1,36M
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Dom w Herceg Novi, Czarnogóra
Dom
Herceg Novi, Czarnogóra
Powierzchnia 165 m²
Kompleks składa się w sumie z 8 domów modernizowanych z trzema sypialniami, o powierzchni od…
$670,542
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Willa w Herceg Novi, Czarnogóra
Willa
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 107 m²
Na sprzedaż znajduje się oryginalny kamienny dom o powierzchni 107 m2, położony na działce 3…
$208,035
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Agencja
Monteonline
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Dom 2 pokoi w Herceg Novi, Czarnogóra
Dom 2 pokoi
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Ekskluzywny kompleks 12 bajecznych willi na sprzedaż w malowniczej miejscowości Kumbor, zale…
$1,04M
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Dom 4 pokoi w Herceg Novi, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 360 m²
Nowoczesna willa z ogrodem krajobrazowym znajduje się w spokojnej miejscowości Djenovici, w …
$1,50M
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 3
Na sprzedaż znajduje się ekskluzywna willa z widokiem na morze, położona w drugim rzędzie od…
$3,46M
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 3
Na sprzedaż znajduje się ekskluzywna willa z widokiem na morze, położona w drugim rzędzie od…
$3,46M
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 3
Na jednym z najbardziej ekskluzywnych miejsc na wybrzeżu Czarnogóry, na Półwyspie Luštica, w…
$5,54M
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Dom 2 pokoi w Herceg Novi, Czarnogóra
Dom 2 pokoi
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 2
Powierzchnia 150 m²
Ta nowoczesna willa, położona w spokojnej okolicy, zaledwie 6 km od Starego Miasta Herceg No…
Cena na zgłoszenie
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Dom 3 pokoi w Bijela, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Bijela, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 162 m²
Dom na sprzedaż w Bijela, Herceg Novi - 162 m ²Przestronny dom rodzinny jest dostępny na spr…
$339,414
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Agencja
Mbroker
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 3
Na sprzedaż znajduje się ekskluzywna willa nad morzem, położona w pierwszym rzędzie przy lin…
$4,39M
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Dom 4 pokoi w Lustica, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Zapierające dech w piersiach Seafront Stone Villa z prywatnym Mooring - Rose, Lustica Penins…
$2,08M
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Dom 7 pokojów w Denovici, Czarnogóra
Dom 7 pokojów
Denovici, Czarnogóra
Sypialnie 7
Powierzchnia 280 m²
Willa na sprzedaż, Herceg Novi - 280 m ²Przestronna willa jest dostępna na sprzedaż w mieści…
$1,03M
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Agencja
Mbroker
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 3
WYŁĄCZENIE SPRZEDAŻY - LUKSURY VILLA Z PRYWATEM BEACH, MIRIŠTE (LUŠTICA) Położony w jednym…
$4,39M
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Dom 2 pokoi w Lustica, Czarnogóra
Dom 2 pokoi
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Dom jest rozmieszczony na dwóch poziomach, z których każdy składa się z jednej sypialni. Dom…
$242,782
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Dom 4 pokoi w Lustica, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 260 m²
Dom na sprzedaż w Rose, Herceg Novi - 260 m ²Uroczy dom rodzinny jest dostępny na sprzedaż w…
$1,82M
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Agencja
Mbroker
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Willa 8 pokojów w Lustica, Czarnogóra
Willa 8 pokojów
Lustica, Czarnogóra
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 558 m²
Piętro 2/2
Z przyjemnością zaprezentujemy nową luksusową willę na Półwyspie Łużyckim, oazę odosobnienia…
$3,48M
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Agencja
VALUE.ONE
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Dom 6 pokojów w Herceg Novi, Czarnogóra
Dom 6 pokojów
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Nieruchomość na sprzedaż z trzema ukończonych domów w Herceg Novi, znajduje się w miejscowoś…
$425,371
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Powierzchnia 492 m²
Na sprzedaż znajdują się dwa piękne działki o łącznej powierzchni 985 m ² w słonecznej miejs…
Cena na zgłoszenie
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Dom 5 pokojów w , Czarnogóra
Dom 5 pokojów
, Czarnogóra
Sypialnie 5
Powierzchnia 96 m²
Na sprzedaż - unikalna nieruchomość nabrzeża z bezpośrednim dostępem do morza, znajduje się …
$581,312
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Agencja
Mbroker
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Dom 6 pokojów w Manastirska, Czarnogóra
Dom 6 pokojów
Manastirska, Czarnogóra
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 3
DLA SPRZEDAŻY - PIĘKNY DOM Z PANORAMICZNYM WIDOKIEMTopla, Herceg NoviGŁÓWNE CECHY:• Powierzc…
$337,447
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Dom 11 pokojów w Igalo, Czarnogóra
Dom 11 pokojów
Igalo, Czarnogóra
Sypialnie 11
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 440 m²
Piętro 3
Ten przestronny i w pełni umeblowany dom stanowi wyjątkową okazję do życia lub inwestycji w …
$871,967
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Willa w Herceg Novi, Czarnogóra
Willa
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 550 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa willa na sprzedaż w Herceg Novi na wybrzeżu Adriatyku. Idealne miejsce na pobyt i …
$2,32M
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Dom w Kumbor, Czarnogóra
Dom
Kumbor, Czarnogóra
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
D9- 1158. Willa z przodu z panoramicznym widokiem na morzeNa sprzedaż znajduje się dwupiętro…
$857,497
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Typy nieruchomości w Herceg Novi Municipality.

wille
domy wolnostojące
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Herceg Novi Municipality, Czarnogóra

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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