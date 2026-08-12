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Domy na sprzedaż w Budva Municipality, Czarnogóra

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Budva
226
Katun Rezevici
46
Sveti Stefan
46
Petrovac
39
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576 obiektów total found
Szeregowiec w Rijeka Rezevici, Czarnogóra
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Szeregowiec
Rijeka Rezevici, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 3
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$840,496
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Dom 4 pokoi w Budva, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Budva, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Rzadka okazja do posiadania prywatnego domu nad morzem w Budwie, oferującego zapierające dec…
$5,19M
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Prywatny sprzedawca
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Willa w Katun Rezevici, Czarnogóra
Willa
Katun Rezevici, Czarnogóra
Sypialnie 4
Przedstawienie arcydzieła projektowania i rzemiosła - architektonicznie eleganckiej nierucho…
$7,86M
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LDV InvestLDV Invest
Dom 3 pokoi w Budva, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
124; 170 m2 124; 3 sypialnie 124; 3 łazienki 124; 3 piętra 124; basen 124; parking 124; zamk…
$380,535
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MONTBEL D.O.O.
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Willa w Kamenovo, Czarnogóra
Willa
Kamenovo, Czarnogóra
Sypialnie 3
Luksusowa willa na sprzedaż w Kamenovo - Doskonała mieszanka elegancji, jakości i prywatnośc…
$1,50M
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Willa w Budva, Czarnogóra
Willa
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 632 m²
Luksusowa klasa jest całkowicie z wykończeniem na zewnątrz i wewnątrz, na brzegu Morza Adria…
$2,07M
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Agencja
Monteonline
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Dom 5 pokojów w Budva, Czarnogóra
Dom 5 pokojów
Budva, Czarnogóra
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 299 m²
Liczba kondygnacji 3
D4-421. Luxurious estate in Budva For sale luxurious estate in Budva with magnificent views …
$583,098
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Red Feniks Montenegro
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Willa w Budva, Czarnogóra
Willa
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 600 m²
Willa znajduje się na skraju przerośniętej sosny, skalistego grzbietu, wznoszącego się ponad…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Monteonline
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Willa w Budva, Czarnogóra
Willa
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Prezentujemy na sprzedaż nowoczesny dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych, położony na d…
$569,758
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Agencja
Monteonline
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Willa w Budva, Czarnogóra
Willa
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 414 m²
Przedstawiamy Państwu luksusową willę w stylu śródziemnomorskim, znajdującą się w elitarnej …
$1,11M
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Agencja
Monteonline
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Dom 4 pokoi w Sveti Stefan, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
124; 230 m2 124; 400 m2 powierzchni 124; 4 sypialnie 124; 4 łazienki 124; basen nieskończono…
$1,05M
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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Dom w Budva, Czarnogóra
Dom
Budva, Czarnogóra
5685 m2 124; Budowa 7 obiektów 124;Na sprzedaż znajduje się duży obszar z panoramicznym wido…
$924,433
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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Willa w Becici, Czarnogóra
Willa
Becici, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
LOKACJAWilla znajduje się w gminie Budva, zaledwie 3 km od centrum Budvy. Plaża i krystalicz…
$798,009
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Dom 4 pokoi w Katun Rezevici, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Katun Rezevici, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 3
D4-426. Townhouse in Rezevici with a Panoramic Sea ViewFor sale town house with a panoramic …
$548,798
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Red Feniks Montenegro
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Dom 3 pokoi w Petrovac, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Petrovac, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 1
105 m2 dom położony jest na 353 m2 działki w cichej ulicy w pobliżu centrum Petrovac. Obiekt…
$255,794
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Willa w Budva, Czarnogóra
Willa
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 480 m²
Nowa willa z basenem i 4 sypialniami Odległość do morza 300m Widok na morze Kwadrat 480 m2 …
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Monteonline
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Dom 3 pokoi w Rijeka Rezevici, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Rijeka Rezevici, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 150 m²
Tanie dobry dom z widokiem na morze na Riwierze Budva, Rezevici.Powierzchnia domu: 150 m2 P…
$373,069
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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Dom 13 pokojów w Boreti, Czarnogóra
Dom 13 pokojów
Boreti, Czarnogóra
Sypialnie 13
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 295 m²
Liczba kondygnacji 2
Duży dom z apartamentami przeznaczonymi do wynajęcia. W sumie, w domu znajduje się 8 jednopo…
$534,189
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Willa w Budva, Czarnogóra
Willa
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 352 m²
Oferujemy na sprzedaż jedną z 2 willi z basenem lub całym kompleksem w samym sercu Budvy z p…
$1,73M
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Agencja
Monteonline
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Willa 13 pokojów w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa 13 pokojów
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 13
Powierzchnia 774 m²
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż czteropiętrowa willa o powierzchni 774 m2 na pierwszej linii, 10 metrów od morza…
$6,25M
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Agencja
Аталанта
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Willa w Przno, Czarnogóra
Willa
Przno, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 650 m²
Piętro 3
Odkryj doskonały rekolekcje w tej wspaniałej willi w stylu śródziemnomorskim, znajduje się w…
$1,28M
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Dom 4 pokoi w Sveti Stefan, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 230 m²
Spokojna zieleń nad Sveti Stefan oferuje widoki na morze i góry. Idealny do życia lub inwest…
$1,33M
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Agencja
Mbroker
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Dom 2 pokoi w Boreti, Czarnogóra
Dom 2 pokoi
Boreti, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 134 m²
Nowy penthouse z widokiem na morze i parking w Becicia 2 sypialnie 2 łazienki i 2 miejsca p…
$526,576
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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Willa w Buljarica, Czarnogóra
Willa
Buljarica, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 241 m²
Piętro 3
Luksusowa willa jest na sprzedaż w malowniczej okolicy Buljarica, Budva. Ten wspaniały trzyp…
$581,312
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Willa w Budva, Czarnogóra
Willa
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 3
Dostępna do sprzedaży jest wyjątkowa, nowo wybudowana willa znajduje się w prestiżowej dziel…
$1,28M
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Dom 1 pokój w Budva, Czarnogóra
Dom 1 pokój
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 61 m²
Budva, dystrykt Dubovica. Nowy kompleks mieszkalny Odległość od morza wynosi 1200m. Nabywc…
$221,134
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Willa 9 pokojów w Prijevor, Czarnogóra
Willa 9 pokojów
Prijevor, Czarnogóra
Pokoje 9
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
🌅 Willa z Bassanenom w Prievore, BudvaID- 666Redkoe propozycja rynke realistów Budvanskoy re…
$740,415
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Dom 2 pokoi w Becici, Czarnogóra
Dom 2 pokoi
Becici, Czarnogóra
Sypialnie 2
Oferujemy na sprzedaż dom z dwoma apartamentami w mieście Becici, z widokiem na góry. Dom zn…
$287,816
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Dom 4 pokoi w Sveti Stefan, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
124; 230 m2 124; 400 m2 powierzchni 124; 4 sypialnie 124; 4 łazienki 124; basen nieskończono…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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Willa 5 pokojów w Boreti, Czarnogóra
Willa 5 pokojów
Boreti, Czarnogóra
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 495 m²
Liczba kondygnacji 4
Oferujemy na sprzedaż przestronną willę w okolicy Ivanovichi, Becici - na wzgórzu nad brzegi…
$980,166
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Typy nieruchomości w Budva Municipality.

wille
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Budva Municipality, Czarnogóra

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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