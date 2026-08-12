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Bliźniaki na sprzedaż w Budva Municipality, Czarnogóra

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3 obiekty total found
Bliźniak 2 pokoi w Budva, Czarnogóra
Bliźniak 2 pokoi
Budva, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Piętro 3/3
Ten przestronny apartament dwupoziomowy znajduje się w samym sercu Budvy i oferuje doskonałą…
$183,892
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Bliźniak 3 pokoi w Budva, Czarnogóra
Bliźniak 3 pokoi
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 172 m²
$659,364
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Bliźniak 3 pokoi w Becici, Czarnogóra
Bliźniak 3 pokoi
Becici, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 3/3
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$299,578
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
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Parametry nieruchomości w Budva Municipality, Czarnogóra

z garażem
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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