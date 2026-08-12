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Wille na sprzedaż w Budva Municipality, Czarnogóra

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Budva
131
Katun Rezevici
34
Sveti Stefan
25
Petrovac
13
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339 obiektów total found
Willa w Katun Rezevici, Czarnogóra
Willa
Katun Rezevici, Czarnogóra
Sypialnie 4
Przedstawienie arcydzieła projektowania i rzemiosła - architektonicznie eleganckiej nierucho…
$7,86M
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Willa w Kamenovo, Czarnogóra
Willa
Kamenovo, Czarnogóra
Sypialnie 3
Luksusowa willa na sprzedaż w Kamenovo - Doskonała mieszanka elegancji, jakości i prywatnośc…
$1,50M
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Willa w Budva, Czarnogóra
Willa
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 632 m²
Luksusowa klasa jest całkowicie z wykończeniem na zewnątrz i wewnątrz, na brzegu Morza Adria…
$2,07M
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Willa w Budva, Czarnogóra
Willa
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 600 m²
Willa znajduje się na skraju przerośniętej sosny, skalistego grzbietu, wznoszącego się ponad…
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Willa w Budva, Czarnogóra
Willa
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Prezentujemy na sprzedaż nowoczesny dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych, położony na d…
$569,758
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Willa w Budva, Czarnogóra
Willa
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 414 m²
Przedstawiamy Państwu luksusową willę w stylu śródziemnomorskim, znajdującą się w elitarnej …
$1,11M
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Willa w Becici, Czarnogóra
Willa
Becici, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
LOKACJAWilla znajduje się w gminie Budva, zaledwie 3 km od centrum Budvy. Plaża i krystalicz…
$798,009
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Willa w Budva, Czarnogóra
Willa
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 480 m²
Nowa willa z basenem i 4 sypialniami Odległość do morza 300m Widok na morze Kwadrat 480 m2 …
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Willa w Budva, Czarnogóra
Willa
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 352 m²
Oferujemy na sprzedaż jedną z 2 willi z basenem lub całym kompleksem w samym sercu Budvy z p…
$1,73M
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Willa 13 pokojów w Sveti Stefan, Czarnogóra
Willa 13 pokojów
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 13
Powierzchnia 774 m²
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż czteropiętrowa willa o powierzchni 774 m2 na pierwszej linii, 10 metrów od morza…
$6,25M
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Аталанта
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Willa w Przno, Czarnogóra
Willa
Przno, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 650 m²
Piętro 3
Odkryj doskonały rekolekcje w tej wspaniałej willi w stylu śródziemnomorskim, znajduje się w…
$1,28M
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Willa w Buljarica, Czarnogóra
Willa
Buljarica, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 241 m²
Piętro 3
Luksusowa willa jest na sprzedaż w malowniczej okolicy Buljarica, Budva. Ten wspaniały trzyp…
$581,312
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Willa w Budva, Czarnogóra
Willa
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 3
Dostępna do sprzedaży jest wyjątkowa, nowo wybudowana willa znajduje się w prestiżowej dziel…
$1,28M
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Willa 9 pokojów w Prijevor, Czarnogóra
Willa 9 pokojów
Prijevor, Czarnogóra
Pokoje 9
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
🌅 Willa z Bassanenom w Prievore, BudvaID- 666Redkoe propozycja rynke realistów Budvanskoy re…
$740,415
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Willa 5 pokojów w Boreti, Czarnogóra
Willa 5 pokojów
Boreti, Czarnogóra
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 495 m²
Liczba kondygnacji 4
Oferujemy na sprzedaż przestronną willę w okolicy Ivanovichi, Becici - na wzgórzu nad brzegi…
$980,166
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Willa w Budva, Czarnogóra
Willa
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 300 m²
Wspaniała, trzypiętrowa willa z basenem i panoramicznym widokiem na morze w miejscowości Sko…
$1,81M
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Willa w Petrovac, Czarnogóra
Willa
Petrovac, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 917 m²
Liczba kondygnacji 4
Willa znajduje się w Petrovac, pierwszej linii morza, do miejskiej plaży 80 metrów, do prywa…
$4,27M
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Willa w Budva, Czarnogóra
Willa
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
Piętro 2/2
Doskonała willa z 5 sypialniami w Bigovo - Twój kąt nad morzem Przedstawiamy Państwu przestr…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Budva, Czarnogóra
Willa
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 922 m²
Na sprzedaż luksusowa willa designerska w wyjątkowym miejscu - na skale nad morzem w miejsco…
$5,76M
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Willa w Budva Municipality, Czarnogóra
Willa
Budva Municipality, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 3
LOKACJATa ekskluzywna willa znajduje się w Sveti Stefan, w gminie Budva, zaledwie 10 km od c…
$2,71M
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Willa w Budva, Czarnogóra
Willa
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 91 m²
Przynosimy Państwu cenną ilość nieruchomości w samym sercu historycznego centrum Budvy. Jest…
$846,395
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Willa w Rijeka Rezevici, Czarnogóra
Willa
Rijeka Rezevici, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 292 m²
Na sprzedaż oferuje luksusową willę w Rezhevichy, w elitarnym kompleksie mieszkalnym. Komple…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Przno, Czarnogóra
Willa
Przno, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
Ta luksusowa willa w Kamenovo, położona w bujnej zieleni drzew oliwnych, w miejscowości Budv…
$1,51M
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Willa w Buljarica, Czarnogóra
Willa
Buljarica, Czarnogóra
Powierzchnia 700 m²
Apartamenty z jedną sypialnią znajdują się w jednym z najlepszych kompleksów mieszkalnych na…
$1,86M
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Willa w Katun Rezevici, Czarnogóra
Willa
Katun Rezevici, Czarnogóra
Powierzchnia 1 740 m²
Exclusive 1,740 m² land plot with breathtaking panoramic sea views, located in a prestigious…
$498,262
VAT
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Willa 1 pokój w Katun Rezevici, Czarnogóra
Willa 1 pokój
Katun Rezevici, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
This luxury seaside villa for sale in Reževići, Montenegro is a rare investment opportunity …
$1,22M
VAT
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Willa w Budva Municipality, Czarnogóra
Willa
Budva Municipality, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 443 m²
Liczba kondygnacji 3
Ta luksusowa willa znajduje się w miejscowości Reževići, w gminie Budva, w pierwszej linii d…
$3,31M
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Willa w Budva, Czarnogóra
Willa
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 438 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż znajduje się nowoczesna willa z basenem i panoramicznym widokiem na morze. Nowa …
$1,27M
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Willa w Podostrog, Czarnogóra
Willa
Podostrog, Czarnogóra
Sypialnie 9
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 358 m²
Oferujemy willę w Budva, zaledwie 400 metrów od plaży z pięknym widokiem na morze. Ta unikal…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Budva Municipality, Czarnogóra
Willa
Budva Municipality, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Liczba kondygnacji 3
LOKACJAWilla ta znajduje się w gminie Budva, 12 km od centrum miasta i 400m od morza i plaży…
$1,74M
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Parametry nieruchomości w Budva Municipality, Czarnogóra

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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