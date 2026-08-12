Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Budva Municipality
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec

Domy Szeregowe w Budva Municipality, Czarnogóra

;
Budva
5
Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
14 obiektów total found
Szeregowiec w Rijeka Rezevici, Czarnogóra
TOP TOP
Szeregowiec
Rijeka Rezevici, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 3
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$840,496
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Szeregowiec w Rijeka Rezevici, Czarnogóra
Szeregowiec
Rijeka Rezevici, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 223 m²
Liczba kondygnacji 3
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$869,479
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Szeregowiec w Boreti, Czarnogóra
Szeregowiec
Boreti, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 225 m²
Liczba kondygnacji 3
🚨Wyjaśnij oferty promocyjne! Zniżki są możliwe z pełną płatnością!Dokument pobytowy dla nier…
$683,299
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
International Property AlertsInternational Property Alerts
Szeregowiec w Blizikuce, Czarnogóra
Szeregowiec
Blizikuce, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 3
🔥HOT PRICE!🔥 Townhouse in Blizikuca with Direct Sea View 🌊 🔐The property is ready! A mode…
$719,139
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Budva, Czarnogóra
Szeregowiec
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 3
🚨Wyjaśnij oferty promocyjne! Zniżki są możliwe z pełną płatnością!Dokument pobytowy dla nier…
$709,581
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Szeregowiec w Rijeka Rezevici, Czarnogóra
Szeregowiec
Rijeka Rezevici, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
Opis Budvaskariviera, dystrykt Rezevici. Nowe czteropokojowe kamienice położone na wzgórzu o…
$540,577
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Budva, Czarnogóra
Szeregowiec
Budva, Czarnogóra
Powierzchnia 223 m²
Liczba kondygnacji 3
🆘🆘 Make promotional proposals
$845,721
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Szeregowiec 4 pokoi w Petrovac, Czarnogóra
Szeregowiec 4 pokoi
Petrovac, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom szeregowy Petrovac Oferujemy Państwu nowoczesny i komfortowy dom szeregowy, idealny do c…
$326,313
Zostaw prośbę
Szeregowiec 5 pokojów w Sveti Stefan, Czarnogóra
Szeregowiec 5 pokojów
Sveti Stefan, Czarnogóra
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
Blizikuci Budva Riviera. Unikalne kamienicy. Całkowita powierzchnia: 220 m2 na wykresie 1…
$681,947
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Budva, Czarnogóra
Szeregowiec
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 225 m²
Liczba kondygnacji 3
🚨 Make promotional proposals! Discounts are possible at full payment! Real estate residen…
$693,809
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Szeregowiec w Budva, Czarnogóra
Szeregowiec
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 275 m²
$997,357
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Szeregowiec w Sveti Stefan, Czarnogóra
Szeregowiec
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż domy szeregowe w kompleksie w Blizikuce. Kompleks składa się z 4 willi. Całk…
$698,226
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Petrovac, Czarnogóra
Szeregowiec
Petrovac, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$338,556
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Szeregowiec w Budva, Czarnogóra
Szeregowiec
Budva, Czarnogóra
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 3
🆘🆘 Make promotional proposals Real estate residence permit 8 I am aiming, the presence
$801,209
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram

Parametry nieruchomości w Budva Municipality, Czarnogóra

z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się