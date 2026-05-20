Willa OneOnly

Opcje willi w Mauritiusie 🇲🇺



Lokalizacja: Belle Mare, wschodnie wybrzeże Mauritiusu

Cena: 10,4 dolarów - 13,6 miliona dolarów

Własność: Freehold (pełna własność)



Unikalny format: wille pod legendarnym 5⭐ Hotel (40 + lat historii)



Prestiżowe środowisko: sąsiedzi - światowa elita i gwiazdy



Tylko 52 wille - absolutna wyłączność



Automatyczne zezwolenie na pobyt dla inwestorów i rodzin



Wsparcie i obsługa



🏡 Typy willi:



🌊 Willa z 6 sypialniami (najlepsza opcja)



Powierzchnia: 758 m2



Wykres: do 2,973 m2



Pierwsza linia, bezpośredni dostęp do plaży



Nieskończoność basen z widokiem na ocean



6 pokoi z łazienkami



Taras, garaż na 2 samochody



13,6 miliona dolarów



🌟 Willa z 5 sypialniami



Powierzchnia: ~ 680 m2



Wykres: ~ 2,500 m2



Cena: od 10,4 miliona dolarów





🌿 Willa z 4 sypialniami



Powierzchnia: ~ 580 m2



Wykres: ~ 2,000 m2



Cena: od 8,5 miliona dolarów



Architektura: Nowoczesny Mauritius (dach pochylony) lub Contemporary (dach płaski)

Projekt: Makbet i SAOTA Architects



🏖 Infrastruktura i usługi



5 restauracji (Prime steak house, French- Creole kuchni, Pan- Asian Tapasake, plaża restauracja, itp.)



7 Colors Spa - luksusowe spa



Klub 1 klub fitness, joga, przędzenie, Zumba



Sport: tenis, wiosła, mini golf, sporty wodne



Beach Club - Tylko właściciele



Usługi dla rezydentów:



One Transport - samochody golfowe z okrągłym zegarem



Jeden kontakt - Osobisty Concierge



Przywileje we wszystkich ośrodkach One & Only na całym świecie



📈 Atrakcyjność inwestycyjna



W marcu 2025 sprzedano 6-pokojową willę za rekord $13,6 mln



Prognoza wzrostu kosztów: + 5- 8% rocznie



Program wynajmu od One & Only (opcjonalny, bez zobowiązań)



FREEHOLD (rzadko w Mauritiusie) + automatyczne stałe miejsce zamieszkania



✅ Wtyczki



Jeden i tylko prywatny projekt domów



Maksymalny prestiż i status



Gotowy infrastruktura legendarnego hotelu



Rzadka pełna forma własności (Freehold)



⚠️ Wózki



Większość willi została już sprzedana (ograniczony wybór)



Wysoka cena wejścia (z 10,4 miliona dolarów)



Projekt jest jeszcze w budowie - czas dostawy jest określony przez dewelopera



📅 Dostępność



Projekt w budowie



💡 One & Only Le Saint Géran to poziom, do którego porównywane są inne projekty.

Idealny dla inwestorów poszukujących maksymalnego statusu, prywatności i wartości.



Dla wyjaśnienia zapisu informacji👇

@ RazumovskaRealEstate