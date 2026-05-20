Willa OneOnly

Opcje willi w Mauritiusie 🇲🇺
Lokalizacja: Belle Mare, wschodnie wybrzeże Mauritiusu
Cena: 10,4 dolarów - 13,6 miliona dolarów
Własność: Freehold (pełna własność)
Unikalny format: wille pod legendarnym 5⭐ Hotel (40 + lat historii)
Prestiżowe środowisko: sąsiedzi - światowa elita i gwiazdy
Tylko 52 wille - absolutna wyłączność
Automatyczne zezwolenie na pobyt dla inwestorów i rodzin
Wsparcie i obsługa
🏡 Typy willi:
🌊 Willa z 6 sypialniami (najlepsza opcja)
Powierzchnia: 758 m2
Wykres: do 2,973 m2
Pierwsza linia, bezpośredni dostęp do plaży
Nieskończoność basen z widokiem na ocean
6 pokoi z łazienkami
Taras, garaż na 2 samochody
13,6 miliona dolarów
🌟 Willa z 5 sypialniami
Powierzchnia: ~ 680 m2
Wykres: ~ 2,500 m2
Cena: od 10,4 miliona dolarów
🌿 Willa z 4 sypialniami
Powierzchnia: ~ 580 m2
Wykres: ~ 2,000 m2
Cena: od 8,5 miliona dolarów
Architektura: Nowoczesny Mauritius (dach pochylony) lub Contemporary (dach płaski)
Projekt: Makbet i SAOTA Architects
🏖 Infrastruktura i usługi
5 restauracji (Prime steak house, French- Creole kuchni, Pan- Asian Tapasake, plaża restauracja, itp.)
7 Colors Spa - luksusowe spa
Klub 1 klub fitness, joga, przędzenie, Zumba
Sport: tenis, wiosła, mini golf, sporty wodne
Beach Club - Tylko właściciele
Usługi dla rezydentów:
One Transport - samochody golfowe z okrągłym zegarem
Jeden kontakt - Osobisty Concierge
Przywileje we wszystkich ośrodkach One & Only na całym świecie
📈 Atrakcyjność inwestycyjna
W marcu 2025 sprzedano 6-pokojową willę za rekord $13,6 mln
Prognoza wzrostu kosztów: + 5- 8% rocznie
Program wynajmu od One & Only (opcjonalny, bez zobowiązań)
FREEHOLD (rzadko w Mauritiusie) + automatyczne stałe miejsce zamieszkania
✅ Wtyczki
Jeden i tylko prywatny projekt domów
Maksymalny prestiż i status
Gotowy infrastruktura legendarnego hotelu
Rzadka pełna forma własności (Freehold)
⚠️ Wózki
Większość willi została już sprzedana (ograniczony wybór)
Wysoka cena wejścia (z 10,4 miliona dolarów)
Projekt jest jeszcze w budowie - czas dostawy jest określony przez dewelopera
📅 Dostępność
Projekt w budowie
💡 One & Only Le Saint Géran to poziom, do którego porównywane są inne projekty.
Idealny dla inwestorów poszukujących maksymalnego statusu, prywatności i wartości.
