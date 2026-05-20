  1. Realting.com
  2. Mauritius
  3. Poste de Flacq VCA
  4. Willa OneOnly

Willa OneOnly

Poste de Flacq VCA, Mauritius
od
$13,60M
BTC
161.7692925
ETH
8 479.0202542
USDT
13 446 109.2792984
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
8
Zostawić wniosek
ID: 36748
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.05.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Mauritius
  • Region / Państwo
    Flacq
  • Miasto
    Poste de Flacq VCA

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła monolityczna
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

Opcje willi w Mauritiusie 🇲🇺

Lokalizacja: Belle Mare, wschodnie wybrzeże Mauritiusu
Cena: 10,4 dolarów - 13,6 miliona dolarów
Własność: Freehold (pełna własność)

Unikalny format: wille pod legendarnym 5⭐ Hotel (40 + lat historii)

Prestiżowe środowisko: sąsiedzi - światowa elita i gwiazdy

Tylko 52 wille - absolutna wyłączność

Automatyczne zezwolenie na pobyt dla inwestorów i rodzin

Wsparcie i obsługa

🏡 Typy willi:

🌊 Willa z 6 sypialniami (najlepsza opcja)

Powierzchnia: 758 m2

Wykres: do 2,973 m2

Pierwsza linia, bezpośredni dostęp do plaży

Nieskończoność basen z widokiem na ocean

6 pokoi z łazienkami

Taras, garaż na 2 samochody

13,6 miliona dolarów

🌟 Willa z 5 sypialniami

Powierzchnia: ~ 680 m2

Wykres: ~ 2,500 m2

Cena: od 10,4 miliona dolarów


🌿 Willa z 4 sypialniami

Powierzchnia: ~ 580 m2

Wykres: ~ 2,000 m2

Cena: od 8,5 miliona dolarów

Architektura: Nowoczesny Mauritius (dach pochylony) lub Contemporary (dach płaski)
Projekt: Makbet i SAOTA Architects

🏖 Infrastruktura i usługi

5 restauracji (Prime steak house, French- Creole kuchni, Pan- Asian Tapasake, plaża restauracja, itp.)

7 Colors Spa - luksusowe spa

Klub 1 klub fitness, joga, przędzenie, Zumba

Sport: tenis, wiosła, mini golf, sporty wodne

Beach Club - Tylko właściciele

Usługi dla rezydentów:

One Transport - samochody golfowe z okrągłym zegarem

Jeden kontakt - Osobisty Concierge

Przywileje we wszystkich ośrodkach One & Only na całym świecie

📈 Atrakcyjność inwestycyjna

W marcu 2025 sprzedano 6-pokojową willę za rekord $13,6 mln

Prognoza wzrostu kosztów: + 5- 8% rocznie

Program wynajmu od One & Only (opcjonalny, bez zobowiązań)

FREEHOLD (rzadko w Mauritiusie) + automatyczne stałe miejsce zamieszkania

✅ Wtyczki

Jeden i tylko prywatny projekt domów

Maksymalny prestiż i status

Gotowy infrastruktura legendarnego hotelu

Rzadka pełna forma własności (Freehold)

⚠️ Wózki

Większość willi została już sprzedana (ograniczony wybór)

Wysoka cena wejścia (z 10,4 miliona dolarów)

Projekt jest jeszcze w budowie - czas dostawy jest określony przez dewelopera

📅 Dostępność

Projekt w budowie

💡 One & Only Le Saint Géran to poziom, do którego porównywane są inne projekty.
Idealny dla inwestorów poszukujących maksymalnego statusu, prywatności i wartości.

Dla wyjaśnienia zapisu informacji👇
@ RazumovskaRealEstate

Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Willa
Powierzchnia, m² 758.0
Cena za m², USD 17,942
Cena mieszkania, USD 13,60M

Lokalizacja na mapie

Poste de Flacq VCA, Mauritius
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Państwo przegląda
Willa OneOnly
Poste de Flacq VCA, Mauritius
od
$13,60M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Nie znaleziono podobnych kompleksy w Mauritius. Użyj zaawansowanego wyszukiwania
Realting.com
Udać się