Często zadawane pytania dotyczące nowych budynków na Mauritiusie
Ile kosztuje metr kwadratowy nowej nieruchomości na Mauritiusie?
Cena metra kwadratowego w całym kraju różni się w zależności od klasy nowego budynku. W elitarnych obiektach metr kwadratowy kosztuje 4000-5000 euro, w budżetowych – 2500-3000. Na cenę nowych budynków na Mauritiusie wpływa również lokalizacja. W stolicy (Port Louis) stawki są o 10-20% wyższe niż w innych lokalizacjach.
Jakie są korzyści z zakupu mieszkania w kompleksie mieszkalnym na Mauritiusie?
Obiekty zakupione w popularnych kurortach nadają się do wynajmu. Mogą być również wykorzystywane do osobistego zakwaterowania, umożliwiając dostęp do obszarów plażowych przez cały rok.
W których miastach na Mauritiusie najczęściej kupowane są nowe mieszkania?
W Port Louis obserwuje się wysoki popyt na mieszkania. Stolica przyciąga nabywców rozwiniętą infrastrukturą i bliskością Oceanu Indyjskiego. W pierwszej trójce popularnych lokalizacji znajdują się również Mahebourg i Grand Baie – małe wioski z wieloma plażami.
Jakich dokumentów potrzebuję, aby kupić mieszkanie w nowym budynku na Mauritiusie?
Cudzoziemcy muszą przedstawić paszport i zaświadczenie o posiadaniu konta w lokalnym banku. Wymagane będzie również zezwolenie na zakup od zarządu inwestycyjnego.