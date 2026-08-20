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Nowe budynki na sprzedaż w Mauritius

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Willa OneOnly
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Willa OneOnly
Poste de Flacq VCA, Mauritius
od
$13,60M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 758 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Opcje willi w Mauritiusie 🇲🇺Lokalizacja: Belle Mare, wschodnie wybrzeże MauritiusuCena: 10,4 dolarów - 13,6 miliona dolarówWłasność: Freehold (pełna własność)Unikalny format: wille pod legendarnym 5⭐ Hotel (40 + lat historii)Prestiżowe środowisko: sąsiedzi - światowa elita i gwiazdyTylko 52 …
Agencja
Consulting VP Park SRL
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Agencja
Consulting VP Park SRL
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Dzielnica mieszkaniowa The Nest
Dzielnica mieszkaniowa The Nest
Dzielnica mieszkaniowa The Nest
Dzielnica mieszkaniowa The Nest
Dzielnica mieszkaniowa The Nest
Dzielnica mieszkaniowa The Nest
Grand Baie, Mauritius
Cena na zgłoszenie
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 127–236 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Apartament G + 2 na sprzedaż w Grand Baie, bardzo blisko plaży 3 sypialnie G + 2 mieszkanie na sprzedaż w Grand Baie. Projekt znajduje się bardzo blisko plaży i sieci hoteli, restauracji, supermarketów i wielu innych obiektów. Projekt znajduje się na dużej działce o powierzchni 6730 m2, a m…
Agencja
MAVIS PROPERTIES
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Często zadawane pytania dotyczące nowych budynków na Mauritiusie

Ile kosztuje metr kwadratowy nowej nieruchomości na Mauritiusie?

Cena metra kwadratowego w całym kraju różni się w zależności od klasy nowego budynku. W elitarnych obiektach metr kwadratowy kosztuje 4000-5000 euro, w budżetowych – 2500-3000. Na cenę nowych budynków na Mauritiusie wpływa również lokalizacja. W stolicy (Port Louis) stawki są o 10-20% wyższe niż w innych lokalizacjach.

Jakie są korzyści z zakupu mieszkania w kompleksie mieszkalnym na Mauritiusie?

Obiekty zakupione w popularnych kurortach nadają się do wynajmu. Mogą być również wykorzystywane do osobistego zakwaterowania, umożliwiając dostęp do obszarów plażowych przez cały rok.

W których miastach na Mauritiusie najczęściej kupowane są nowe mieszkania?

W Port Louis obserwuje się wysoki popyt na mieszkania. Stolica przyciąga nabywców rozwiniętą infrastrukturą i bliskością Oceanu Indyjskiego. W pierwszej trójce popularnych lokalizacji znajdują się również Mahebourg i Grand Baie – małe wioski z wieloma plażami.

Jakich dokumentów potrzebuję, aby kupić mieszkanie w nowym budynku na Mauritiusie?

Cudzoziemcy muszą przedstawić paszport i zaświadczenie o posiadaniu konta w lokalnym banku. Wymagane będzie również zezwolenie na zakup od zarządu inwestycyjnego.
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