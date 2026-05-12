  1. Realting.com
  2. Agencje
  3. Consulting VP Park SRL

Consulting VP Park SRL

Mołdawia, Kiszyniów
;
Zostawić wniosek
Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
2022
Na platformie
Na platformie
Mniej niż miesiąc
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Română
Strona internetowa
Strona internetowa
billiondollarbeauties.pro/
Godziny pracy
Teraz zamknięte
Jesteśmy w sieciach społecznościowych
O agencji

Miliard dolarów Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Kazachstan, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar, Katar.

Od ponad 3 lat jesteśmy profesjonalnym przewodnikiem po nowych krajach. Zapewniamy bezpieczne środowisko dla osiągnięcia globalnych celów w zakresie mobilności. Tworzymy unikalne programy relokacji na indywidualne życzenie klienta. Indywidualne podejście i przejrzystość współpracy jest naszym credo.

Każdy kraj / region posiada zespół profesjonalnych ekspertów w dziedzinie nieruchomości, prawników, finansistów, bankierów i notariuszy.

Zjednoczyliśmy się w globalnej infrastrukturze, aby pomóc ludziom wygodnie przejść przez proces delokalizacji do różnych krajów, a przedsiębiorstwa do rozszerzenia geografii jego wpływu i wejścia na nowe rynki.

Oferujemy wybór nieruchomości do indywidualnego zamówienia: sprzedaż, wynajem.

Wycena nieruchomości, wsparcie prawne i migracyjne.

Organizacja budowlana na zlecenie: wstępna konsultacja w sprawie zasad dokonywania transakcji na nieruchomościach oraz zalecenia dotyczące wyboru gruntu na budowę, poszukiwania gruntu, pomocy przy zakupie i sprzedaży / długoterminowej dzierżawy gruntu, w celu budowy, superfici, organizacji usług w zakresie projektowania dokumentacji projektowej i pozwoleń na budowę, podłączenia obiektu do komunikacji, oddania do eksploatacji, projektowania krajobrazu, usług concierge.

Usługi
  • wybór nieruchomości na zamówienie indywidualne: sprzedaż, leasing;
  • przygotowanie przedmiotów na indywidualne życzenie klienta (rekonstrukcja / wyposażenie techniczne);
  • wspieranie transakcji w zakresie nieruchomości;
  • wyceny nieruchomości;
  • analiza rynku kraju relokacji w imieniu klienta, badania marketingowe, świadectwo kultury i tradycji ludzi;
  • organizacja budowlana / rekonstrukcja w ramach zamówienia: wstępne konsultacje w sprawie zasad dokonywania transakcji na nieruchomościach oraz zalecenia dotyczące wyboru działki do budowy, poszukiwania działki, wsparcia zakupu i sprzedaży / długoterminowej dzierżawy działki, w celu budowy, superfici, organizacji usług w zakresie projektowania dokumentacji projektowej i pozwoleń na budowę, podłączenia obiektu do komunikacji, oddania do eksploatacji, projektowania krajobrazu, usług concierge.
  • organizacja relokacji / skalowania przedsiębiorstw (dokumenty podróży, wizy, transfer, zakwaterowanie, przedstawiciel regionalny);
  • otwarcie firmy, z uwzględnieniem rodzajów działalności, celów, strategii rozwoju biznesu, analizy optymalizacji podatkowej;
  • wsparcie w zakresie migracji, wsparcie programów pobytu dla inwestycji w ponad 20 krajach;
  • dokumenty upoważniające do prowadzenia działalności gospodarczej;
  • rachunek bankowy;
  • rejestracji w organach podatkowych i celnych;
  • ubezpieczenia zdrowotnego;
  • prawo jazdy;
  • dostosowanie zespołu w kraju relokacji;
  • marketing, promocja, tworzenie sieci kontaktów;
  • wsparcie biznesowe (księgowy + prawnik + bankier);
  • wdrażanie projektów w kraju relokacji;
  • atrakcyjność inwestycji;
  • AstroCartography jest rewolucyjną techniką astrologiczną, która pokazuje najlepsze punkty na świecie, w stosunku do indywidualnego schematu urodzeniowego osoby, dla jak największego ujawnienia potencjału i celu we wszystkich dziedzinach jego życia.

Każdy z nas ma własną geografię - miejsca, które są dosłownie dostosowane do naszej częstotliwości. Jest to jeden z dostępnych narzędzi samowiedzy, które pomogą osobie w pełni ujawnić się tylko w pewnym punkcie Ziemi.

Dział profesjonalnych astrologów będzie obliczyć osobistą mapę astrologiczną dla Ciebie i określić najlepszą lokalizację dla życia, kariery i biznesu. Podkreśla niewidoczne szczegóły wydarzeń, ukryte intencje i plany innych ludzi w stosunku do Ciebie, zaleca potencjalnie skuteczne sposoby realizacji zadań życiowych, w oparciu o horoskop osobisty. Regularnie konsultuje się z ponad 5000 klientami przed podjęciem ważnych decyzji biznesowych i osobistych.

Upewnij się, że wybrałeś miejsce na nowe życie na etapie polangingu! U nas relokacja jest o wiele łatwiejsza.

Programy imigracyjne
Zobaczyć wszystkie 8 programy
Citizenship by Investment Program
Obywatelstwo
Grenada Grenada
Citizenship by Investment Program
Termin odbioru: od 4 miesięcy
od
$235,000
Jedyny program Caribbean CBI z E-2 Treaty investor wiza dostęp do Stanów Zjednoczonych. Grenada oferuje wszechstronne połączenie mobilności światowej, dostępu do rynku USA i stylu życia Karaibów. Każde zaręczyny zaczynają się poufną, obowiązkową rozmową. Podziel się swoimi celami, a opiszemy jak Możemy pomóc Państwu i Waszej rodzinie osiągnąć cele globalnej mobilności. Czego się spodziewać? Poufna, bezobowiązkowa rozmowa z starszym doradcą Ocena unikalnych cel&oa
Konsultant imigracyjny
Consulting VP Park SRL
Obywatelstwo w Saint Kitts i Nevis
Obywatelstwo
Saint Kitts i Nevis Saint Kitts i Nevis
Obywatelstwo w Saint Kitts i Nevis
Termin odbioru: od 3 miesięcy
od
$250,000
Najstarsze i najbardziej ugruntowane obywatelstwo świata w ramach programu inwestycyjnego, działającego od 1984 roku. Saint Kitts & Nevis oferuje zaufaną ścieżkę do drugiego obywatelstwa z Visa-free dostępu do 157 + krajów.
Konsultant imigracyjny
Consulting VP Park SRL
Obywatelstwo w Antigua i Barbuda
Obywatelstwo
Antigua i Barbuda Antigua i Barbuda
Obywatelstwo w Antigua i Barbuda
Termin odbioru: od 3 miesięcy
od
$230,000
Antigua & Barbuda Program CBI oferuje jedną z najbardziej rodzinnych ścieżek do drugiego obywatelstwa na Karaibach, z konkurencyjnymi cenami dla większych rodzin i bezpłatnym dostępem do 151 + krajów. Estabilized w 2013 roku, program jest w pełni rządowy-autorized i międzynarodowo zrekorutowane.
Konsultant imigracyjny
Consulting VP Park SRL
Nasi agenci w Mołdawia
Irina Pascari
Irina Pascari
Kira Razumovskaa
Kira Razumovskaa
2 obiekty
Powrót do Zostawić wniosek
Realting.com
Udać się