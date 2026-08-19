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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Okręg mariampolski, Litwa

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7 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 691 m² w Padurpinycys, Litwa
Nieruchomości komercyjne 691 m²
Padurpinycys, Litwa
Powierzchnia 691 m²
Piętro 1
TRANSAKCJE HANDLOWE SPRZEDAŻY Z DZIAŁEM DROGOWYM - VILKAVIŠKIŠKAS R., PILLERS W MIESIĘCY - A…
$69,139
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Nieruchomości komercyjne 1 118 m² w Barzdy, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 118 m²
Barzdy, Litwa
Powierzchnia 1 118 m²
Piętro 1
Komisja wysyłająca ZBOŻA Z CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO I POTENCJALNEGO - Adres: Šak…
$92,186
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Nieruchomości komercyjne 786 m² w Wyłkowyszki, Litwa
Nieruchomości komercyjne 786 m²
Wyłkowyszki, Litwa
Powierzchnia 786 m²
Piętro 1
Na sprzedaż kawiarnia z lokalami komercyjnymi i pomocniczymi, powierzchnia 786.39 m2 Obecni…
$289,826
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Nieruchomości komercyjne 19 m² w Mariampol, Litwa
Nieruchomości komercyjne 19 m²
Mariampol, Litwa
Powierzchnia 19 m²
Piętro 1
Sprzedawany garaż w drugim miejskim mieście MORSKIM!!!! Garaż podziemny przechodzi przez za…
$6,840
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Nieruchomości komercyjne 1 847 m² w Wyłkowyszki, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 847 m²
Wyłkowyszki, Litwa
Powierzchnia 1 847 m²
Piętro 1
Sprzedawane są dwa budynki z innymi budynkami na wspólnym podwórku. Vytauto g. 67, Vilkavišk…
$405,756
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Nieruchomości komercyjne 781 m² w Cegielnia, Litwa
Nieruchomości komercyjne 781 m²
Cegielnia, Litwa
Powierzchnia 781 m²
Piętro 1
Dawna miniowłosa hodowla zwierząt Marijampolė tydzień na sprzedaż W Zviniškių 3 Obiekt wypos…
$165,255
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Nieruchomości komercyjne 531 m² w Pajotuliai, Litwa
Nieruchomości komercyjne 531 m²
Pajotuliai, Litwa
Powierzchnia 531 m²
Piętro 1
BUDYNKI 531,32 KVM, PRZEZNACZONE NA INNY PERMAS, Z ROLNICTWEM LOKACJI DESTINACJI 1.4061 ha I…
$23,820
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