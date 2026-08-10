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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Troki, Litwa

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3 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 756 m² w Troki, Litwa
Nieruchomości komercyjne 756 m²
Troki, Litwa
Powierzchnia 756 m²
Piętro 1
RÓŻNY PROJEKT INWESTYCYJNY W CENTRUM PODRÓŻY! W SPRAWIE PRZEWOŹNIKA EFER Powierzchnia budynk…
$869,478
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Nieruchomości komercyjne 756 m² w Troki, Litwa
Nieruchomości komercyjne 756 m²
Troki, Litwa
Powierzchnia 756 m²
Piętro 1
RÓŻNY PROJEKT INWESTYCYJNY W CENTRUM PODRÓŻY! W SPRAWIE PRZEWOŹNIKA EFER Powierzchnia budynk…
$861,896
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Agencja
Capital
Języki komunikacji
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Nieruchomości komercyjne 610 m² w Troki, Litwa
Nieruchomości komercyjne 610 m²
Troki, Litwa
Powierzchnia 610 m²
Piętro 1
Budynek na sprzedaż – sandały ( hangar metaliczny ) z państwową umową dzierżawy gruntów ~ 40…
$113,969
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Agencja
Capital
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English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
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