Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. Okręg poniewieski
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Okręg poniewieski, Litwa

;
Poniewież
4
11 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 603 m² w Byciai, Litwa
Nieruchomości komercyjne 603 m²
Byciai, Litwa
Powierzchnia 603 m²
Piętro 1
Magazyn do skanowania ze zwierciadłem i wyposażeniem do przechowywania, w którym znajdują si…
$74,964
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 1 990 m² w Ferma, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 990 m²
Ferma, Litwa
Powierzchnia 1 990 m²
Piętro 1
PRZEDSTAWIONE BUDYNKI HANDLOWE, NATURALNE I WAŻNE K., RAGUVOS SEN. BUDYNKI HANDLOWE POŁĄCZO…
$381,264
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 1 500 m² w Slavinciskis, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 500 m²
Slavinciskis, Litwa
Powierzchnia 1 500 m²
Piętro 1
W polu podanym przez władze centralne, w podanym budynku, w którym znajduje się kapitał włas…
$812,390
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 1 478 m² w Poniewież, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 478 m²
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 1 478 m²
Piętro 1
STRATEGICZNE LOKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA W PEŁNIE - KOREKTY FUNKCJONOWANIA / PRODUKCJI Z ADMINI…
$519,425
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 287 m² w Unciszki, Litwa
Nieruchomości komercyjne 287 m²
Unciszki, Litwa
Powierzchnia 287 m²
Piętro 1
SPRZEDAŻ RODZINY W CENIE ANCHILE, ALE 6000 EUR! Szukasz miejsca na relaks lub wdrożenie bizn…
$6,956
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 139 m² w Poniewież, Litwa
Nieruchomości komercyjne 139 m²
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 139 m²
! Buildings design by PROJECT G.20A with the loss of 3,63 Arm Area. BUDYNKI DOTYCZĄCE INSTAL…
$85,673
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 39 m² w Poniewież, Litwa
Nieruchomości komercyjne 39 m²
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 39 m²
Piętro 1
UTRZYMANIE DORADZTWA HANDLOWEGO Z DZIAŁANIEM KLIMATU G. 38. OBSZAR PODSTAWOWY - 38 KV.M. Z C…
$28,801
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 182 m² w Poniewież, Litwa
Nieruchomości komercyjne 182 m²
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 182 m²
Piętro 1
W tym samym ośrodku CIRCUMSTP REZYDENCE, DRUGA G., ZWIĄZEK Z DESTINACJĄ HANDLOWĄ - Z ADMINIS…
$136,763
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 1 389 m² w Pazasai, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 389 m²
Pazasai, Litwa
Powierzchnia 1 389 m²
Piętro 1
Kompleks dwóch budynków jest sprzedawany - gospodarstwo i obłożenie - stodoła Pasvalio r., w…
$18,235
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 1 100 m² w Birże, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 100 m²
Birże, Litwa
Powierzchnia 1 100 m²
Piętro 1
W ekskluzywnej części miasta Biržai, 200 m od brzegu jeziora Širvėna i 200 m od rzeki Aposto…
$193,747
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 183 m² w Rakiszki, Litwa
Nieruchomości komercyjne 183 m²
Rakiszki, Litwa
Powierzchnia 183 m²
Piętro 1
DOM SODYBA Z 53.36 SEKCJA A. ŹRÓDŁO R. _____________________________________________________…
$283,783
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Udać się