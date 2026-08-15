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Hotele na sprzedaż w Litwa

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nieruchomości komercyjne
311
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3
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3 obiekty total found
Hotel 1 420 m² w rejon malacki, Litwa
Hotel 1 420 m²
rejon malacki, Litwa
Powierzchnia 1 420 m²
Liczba kondygnacji 3
Więcej informacji na życzenie
$1,71M
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For Sale: 4* Hotel in Lithuania — €2,575,000 w Wilno, Litwa
For Sale: 4* Hotel in Lithuania — €2,575,000
Wilno, Litwa
Pokoje 33
Powierzchnia 1 515 m²
Na sprzedaż: 4 * Hotel na Litwie - €2575 000Turnkey dochodowy biznes w historycznym centrum …
$3,01M
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Hotel w Wilno, Litwa
Hotel
Wilno, Litwa
$26,43M
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