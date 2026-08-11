Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. Olita
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Olita, Litwa

;
5 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 269 m² w Olita, Litwa
Nieruchomości komercyjne 269 m²
Olita, Litwa
Powierzchnia 269 m²
Piętro 1
SPRZEDAŻ 269 KFT. Za usługi lub czynności administracyjne SANTATIKA G. 26M, ALYTUE! _ _ _ _ …
$318,808
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 897 m² w Olita, Litwa
Nieruchomości komercyjne 897 m²
Olita, Litwa
Powierzchnia 897 m²
Piętro 3
WYZNACZENIE KV 897 M BIURO / SKŁAD / PRZEMYSŁ DORADCZY PRODUKCJI G., PUTINS, ALITUE. - PACJE…
$87,165
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 356 m² w Olita, Litwa
Nieruchomości komercyjne 356 m²
Olita, Litwa
Powierzchnia 356 m²
PRZEKAZYWANIE DORADZTWA W ŻYCIU - RÓŻNE DZIAŁANIA (LIVESTOCK MOŻE BYĆ ŻYWNOŚCI). Miejsce: Ka…
$174,379
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 167 m² w Olita, Litwa
Nieruchomości komercyjne 167 m²
Olita, Litwa
Powierzchnia 167 m²
Piętro 1
PREZENTACJA KOORDYNACJI HANDLOWEJ W BUTRIMONIE, OBSZARZE ALITAUS, PRZYSZŁOŚĆ G. 4 Oferujemy …
$118,528
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 76 m² w Olita, Litwa
Nieruchomości komercyjne 76 m²
Olita, Litwa
Powierzchnia 76 m²
Piętro 1
Niemieszkalne lokale na sprzedaż doskonale nadają się do obsługi samochodu Pomieszczenia ob…
$62,683
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się