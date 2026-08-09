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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Poniewież, Litwa

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4 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 1 478 m² w Poniewież, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 478 m²
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 1 478 m²
Piętro 1
STRATEGICZNE LOKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA W PEŁNIE - KOREKTY FUNKCJONOWANIA / PRODUKCJI Z ADMINI…
$519,425
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Capital
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Nieruchomości komercyjne 139 m² w Poniewież, Litwa
Nieruchomości komercyjne 139 m²
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 139 m²
! Buildings design by PROJECT G.20A with the loss of 3,63 Arm Area. BUDYNKI DOTYCZĄCE INSTAL…
$85,673
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Agencja
Capital
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Nieruchomości komercyjne 39 m² w Poniewież, Litwa
Nieruchomości komercyjne 39 m²
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 39 m²
Piętro 1
UTRZYMANIE DORADZTWA HANDLOWEGO Z DZIAŁANIEM KLIMATU G. 38. OBSZAR PODSTAWOWY - 38 KV.M. Z C…
$28,801
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Agencja
Capital
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Nieruchomości komercyjne 182 m² w Poniewież, Litwa
Nieruchomości komercyjne 182 m²
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 182 m²
Piętro 1
W tym samym ośrodku CIRCUMSTP REZYDENCE, DRUGA G., ZWIĄZEK Z DESTINACJĄ HANDLOWĄ - Z ADMINIS…
$136,763
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Agencja
Capital
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