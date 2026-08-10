Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. Okręg kowieński
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Okręg kowieński, Litwa

;
Kowno
42
Klejdany
7
Janów nad Wilią
3
72 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 102 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 102 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 102 m²
Piętro 2
Dąży do patchów w Raw, MUTUMS G. 2, KAUNE. UKŁAD W PUBLIKACJI I BUDOWLI DRUGIEGO WKŁADU. Ogr…
$160,564
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 357 m² w Czerwony Dwór, Litwa
Nieruchomości komercyjne 357 m²
Czerwony Dwór, Litwa
Powierzchnia 357 m²
Piętro 1
Lokale handlowe / usługowe na sprzedaż w Red House (357,49 m kw.) Przestronne i funkcjonaln…
$416,190
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 1 043 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 043 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 1 043 m²
Piętro 1
OZNACZENIE WYROKU PREMISÓW HANDLOWYCH, KAUNO MIESTE! GŁÓWNOŚĆ AUTOMOWEGO KLOWA W LITEWSKIEJ …
$2,01M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 252 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 252 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 252 m²
Piętro 1
WYZNACZENIE 251.56 m kw. DOSTĘP DO ZRÓWNOWAŻONEGO STOSOWANIA DO PATCHES 2-3 FUCK DO SPOŻYCIA…
$240,493
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 61 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 61 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 61 m²
Piętro 1
PRAGNĄC PRZEKAZYWAĆ ZALECENIE ADMINISTRACYJNE DLA RÓŻNYCH DZIAŁAŃ! Ogrzewanie i klimatyzacja…
$155,693
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 34 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 34 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 34 m²
Piętro 1
PODOBIEŃSTWO INDYWIDUALNE DOTYCZĄCE NEGOCJACJI - INWESTYCJE LUB DZIAŁANIA HANDLOWE Obiekt 2…
$164,041
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 453 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 453 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 453 m²
Piętro 1
PRZEDSTAWIONE HANDLOWE PRZEDSTAWIENIA W CENTRUM MLEKA - ALEMENT WOLNOŚCI Wyłączne lokale han…
$1,74M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 169 991 m² w Klejdany, Litwa
Nieruchomości komercyjne 169 991 m²
Klejdany, Litwa
Powierzchnia 169 991 m²
PRZEDSTAWIONE CELE INDYWIDUALNE - 17 HA A SAT AERODROME, When THER DIFFERENT NUCLEAR TACK, M…
$4,13M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 1 668 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 668 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 1 668 m²
Piętro 1
Wysyłanie BUDYNKÓW DESTINACJI HANDLOWYCH Z LIQUID I BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO Adres: Tven…
$2,26M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 23 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 23 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 23 m²
Piętro 1
Kamienny garaż na sprzedaż. Garaż ma otwór (suchy). Wygodny dostęp. Wszystkie najnowsze ogło…
$20,867
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 3 000 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 3 000 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 3 000 m²
Piętro 1
SPRZEDAŻ PRODUKCJI / SKŁADOWANIA KALANTOS G., FATTERN! 34 LAND. _ _ _ _ _ _ _ ZASADY: - Budy…
$1,57M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 382 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 382 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 382 m²
Piętro 1
"MIXINTYN" "Milkintynė" to specjalne miejsce na uroczystości, rekreacji i możliwości biznes…
$451,954
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 53 m² w Czyczyny, Litwa
Nieruchomości komercyjne 53 m²
Czyczyny, Litwa
Powierzchnia 53 m²
Sodium z wielką dyskwalifikacją i powrotem! Separate free area with therasa and own water te…
$173,896
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 91 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 91 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 91 m²
Piętro 3
W Starym Mieście Kowno, w pobliżu zamku Kowno, nie jest wyposażony 91,41 m2 pokój na sprzeda…
$92,336
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 336 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 336 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 336 m²
Piętro 3
PRZEDSTAWIENIE DORADZTWA HANDLOWEGO W SPRAWIE WYNAGRODZENIA STABILNOŚCI Przestronne i funkcj…
$705,983
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 405 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 405 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 405 m²
Piętro 2
Pomieszczenia o powierzchni 405,46 m2 są sprzedawane w Drobės ul. 62, Kowno. - Nie. Chcesz …
$277,467
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 102 m² w Klejdany, Litwa
Nieruchomości komercyjne 102 m²
Klejdany, Litwa
Powierzchnia 102 m²
Piętro 1
PRZEDSTAWIONE BUDYNKI W SIEDZIE ORGANÓW, Z UMAWIANIEM STRAT PAŃSTWOWYCH NA LATACH Adres - R…
$101,432
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 2 457 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 2 457 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 2 457 m²
Piętro 1
ADMINISTRACYJNA I PRZEMYSŁOWA SPRZEDAŻY ORAZ DORADZTWO SPOŁECZNE Z AICLE TECHNICZNYM G., KAU…
$950,629
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 114 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 114 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 114 m²
Piętro 1
KAUUNORAMA - ALOKACJA MEDYCZNA LUB USŁUGOWA Cena lokali - 330455 plus VAT - Nie. PROJEKT KAU…
$383,098
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 1 812 m² w Narepy, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 812 m²
Narepy, Litwa
Powierzchnia 1 812 m²
Piętro 1
Nieruchomość jest sprzedawana w 1812 m kw., budynek handlowy z magazynem, dzia? ka 34 m kw. …
$3,07M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 20 370 m² w Bajenai I, Litwa
Nieruchomości komercyjne 20 370 m²
Bajenai I, Litwa
Powierzchnia 20 370 m²
Liczba kondygnacji 1
$13,58M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 80 m² w Ryngwaldyszki, Litwa
Nieruchomości komercyjne 80 m²
Ryngwaldyszki, Litwa
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1
PRAGNĄC WYKONAĆ RÓŻNE DZIAŁANIA NA RYNKU KOREKCJI! -----------------------------------------…
$57,965
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 110 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 110 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1
Dawny kocioł z projektem odbudowy jest sprzedawany - Rimvydo str. 17C, Kowno Szukasz obiekt…
$60,284
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 80 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 80 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1
PRAGNĄC OKREŚLAĆ TWI INDYWIDUALNE PARTY HANDLOWE W TURCJI PÓŁNOCNEJ. CENY WYŁĄCZNIE 15999,0…
$18,492
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 190 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 190 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 190 m²
Piętro 2
PUKUS BUDYNKI HANDLOWE Z LIGHTEM 5.15 WARS, TOME PROSPECT!! Oferujemy zakup atrakcyjnego obi…
$575,498
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 1 217 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 217 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 1 217 m²
Piętro 3
SPRZEDAŻ WSZYSTKICH TRZECICH PASTAT AUTE I GWARANCJI PO WSZYSTKICH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH, …
$1,14M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 210 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 210 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 210 m²
Piętro 2
WYZNACZENIE 210 m2 KOORDYNACJA HANDLOWA W OBSZARZE UBEZPIECZENIA Sprzedawane z BALTIC I BYŁY…
$166,261
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 27 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 27 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 27 m²
Piętro 1
Czy nie płacisz czynszu za swoje spalenie / sól / sól? UZYSKANIE WNIOSKU!! PRAGNĄC ZAPROWADZ…
$63,762
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 160 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 160 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 160 m²
Piętro 1
SATISFAKTUALNA DZIAŁALNOŚĆ ALEKSOTU W ZAKRESIE SPRZEDAŻY 7 lat udanej działalności catering…
$41,619
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 722 m² w Ramonai, Litwa
Nieruchomości komercyjne 722 m²
Ramonai, Litwa
Powierzchnia 722 m²
Piętro 1
SPRZEDAŻ ZBOŻA Z KSAVĄ AUDYBLĄ Ramons - wieś w gminie Raseiniai, 2 km na północ od Raseinia…
$69,558
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Udać się