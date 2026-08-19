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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Okręg telszański, Litwa

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Możejki
5
12 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 71 m² w Telsze, Litwa
Nieruchomości komercyjne 71 m²
Telsze, Litwa
Powierzchnia 71 m²
Piętro 2
PREZENTACJA KOREKTÓW INWESTYCYJNYCH!!! Pomieszczenia administracyjne o powierzchni 71.40 m2 …
$78,137
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Nieruchomości komercyjne 63 m² w Możejki, Litwa
Nieruchomości komercyjne 63 m²
Możejki, Litwa
Powierzchnia 63 m²
Piętro 1
PRAGNĄC ZAPROWADZAĆ ZAGROŻENIA HANDLOWE W PIERWSZYM KRAJU GŁÓWNYM MIESIĘCY. NOWY, ZRÓWNOWAŻO…
$75,355
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Nieruchomości komercyjne 838 m² w Siady, Litwa
Nieruchomości komercyjne 838 m²
Siady, Litwa
Powierzchnia 838 m²
Piętro 1
PRZEDSTAWIONE ZAWODOWE KOMPLEX HANDLOWY (KVAD 669,22) Z INDYWIDUALĄ I INNĄ BUDOWĄ _ _ _ _ _ …
$576,419
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Nieruchomości komercyjne 1 149 m² w Pabalve, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 149 m²
Pabalve, Litwa
Powierzchnia 1 149 m²
Piętro 1
Sprzedawane są lokale handlowe zlokalizowane na obszarze Telšiai. Milę stąd. Pomieszczenia m…
$52,169
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Nieruchomości komercyjne 395 m² w Tryszki, Litwa
Nieruchomości komercyjne 395 m²
Tryszki, Litwa
Powierzchnia 395 m²
PREZENTACJA HANDLOWA - PRODUKCJA - PREMIA SKŁADOWA Adres: Bokšto g. 19, Trakai, Telšių r. o…
$54,487
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Nieruchomości komercyjne 62 m² w Możejki, Litwa
Nieruchomości komercyjne 62 m²
Możejki, Litwa
Powierzchnia 62 m²
Piętro 1
PREZENTACJA ALOKACJI PATTERNA I FUNKCJONOWANIA (ODONOLOGIA) _ _ _ _ _ _ OGÓLNE: - Adres: Nap…
$104,337
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TekceTekce
Nieruchomości komercyjne w Płungiany, Litwa
Nieruchomości komercyjne
Płungiany, Litwa
Liczba kondygnacji 1
Meat processing business for sale. About 10 tons of meat are processed in one shift, 10 empl…
$2,00M
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Nieruchomości komercyjne 68 m² w Możejki, Litwa
Nieruchomości komercyjne 68 m²
Możejki, Litwa
Powierzchnia 68 m²
Piętro 1
WYNAJEM LUB SPRZEDAŻ PATLALPOS HANDLOWYCH NA WIDOCZNEJ GŁOWIE, CENTRUM MIKRORAJONU. WYNAJEM …
$170,953
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Nieruchomości komercyjne 64 m² w Możejki, Litwa
Nieruchomości komercyjne 64 m²
Możejki, Litwa
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1
PREZENTACJA PATLOS W CENTRUM MIKRORAJONU ALOKACJE RÓŻNE MOŻE BYĆ STOSOWANE - DZIAŁANIA MEDYC…
$102,572
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Nieruchomości komercyjne 1 204 m² w Telsze, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 204 m²
Telsze, Litwa
Powierzchnia 1 204 m²
Liczba kondygnacji 1
Farma świń na sprzedaż (obecnie pusta). Gospodarstwo może pomieścić 1000 świń jednocześnie. …
$70,069
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Nieruchomości komercyjne 12 800 m² w rejon płungiański, Litwa
Nieruchomości komercyjne 12 800 m²
rejon płungiański, Litwa
Powierzchnia 12 800 m²
Liczba kondygnacji 1
Farmy z budynkiem administracyjnym, rzeźnią świń i garażem na sprzedaż. Na terenie znajdują …
$594,478
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Nieruchomości komercyjne 51 m² w Możejki, Litwa
Nieruchomości komercyjne 51 m²
Możejki, Litwa
Powierzchnia 51 m²
Piętro 1
SPRZEDAŻ KIRPILA - SPRZEDAŻ GRECJA Obiekt o powierzchni 50 m2 nadaje się do działalności ko…
$77,499
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