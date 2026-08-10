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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Wilno, Litwa

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101 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 100 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 100 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 100 m²
Piętro 3
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$120,665
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Nieruchomości komercyjne 178 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 178 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 178 m²
Rabat - 2000 EUR! Pokoje 178 m2 są sprzedawane w samym sercu Wilna, Stare Miasto. Jest to u…
$387,102
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For Sale: 4* Hotel in Lithuania — €2,575,000 w Wilno, Litwa
For Sale: 4* Hotel in Lithuania — €2,575,000
Wilno, Litwa
Pokoje 33
Powierzchnia 1 515 m²
Na sprzedaż: 4 * Hotel na Litwie - €2575 000Turnkey dochodowy biznes w historycznym centrum …
$3,01M
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TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 120 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 120 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 120 m²
120 m2 pokoje są sprzedawane w Starym Mieście. Można kupić mniejszą część 64 m ² i jest to ł…
$246,380
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Nieruchomości komercyjne 500 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 500 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 500 m²
Piętro 1
UDZIELENIE ALOKACJI ADMINISTRACYJNEJ ERDVIO500 KV.M. NA RZECZ GOSPODARSTW DOMOWYCH. Obecnie …
$1,15M
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Nieruchomości komercyjne 124 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 124 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 124 m²
Piętro 1
Sprzedawane są lekkie i przytulne pomieszczenia o powierzchni 124 m2, w Oz Park, w dzielnicy…
$409,883
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Nieruchomości komercyjne 57 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 57 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 57 m²
Piętro 4
Przekazane 57 Knowledge. ZASADY: - Świetne miejsce na działalność komercyjną; - układ funkc…
$90,685
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Nieruchomości komercyjne 174 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 174 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 174 m²
Piętro 1
Pomieszczenia 174 m2 są przestronne, jasne i przytulne, w dzielnicy Antakalnis. Obiekty nada…
$463,721
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Nieruchomości komercyjne 125 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 125 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 125 m²
Piętro 1
WYZNACZENIE 124,56 KV.M. INDYWIDUALNYCH PREMISÓW HANDLOWYCH W PIERWSZYM WZROSTU Z STATKAMI W…
$376,774
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Nieruchomości komercyjne 192 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 192 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 192 m²
Piętro 1
SPRZEDAŻ GOK 190,69. M. ZALECENIA ADMINISTRACYJNE DOTYCZĄCE WYKONANIA DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH, …
$278,441
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Nieruchomości komercyjne 16 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 16 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 16 m²
Piętro 1
Skaningowy garaż dla TUSKULOS G. 4, VILNIO Fajny garaż w wygodnym miejscu w mieście, nadaje…
$31,738
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Nieruchomości komercyjne 124 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 124 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 124 m²
Piętro 1
Sprzedawane są lekkie i przytulne pomieszczenia o powierzchni 124 m2, w Oz Park, w dzielnicy…
$439,376
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Nieruchomości komercyjne 71 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 71 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 71 m²
Piętro 1
UZASADNIENIE PATCHÓW HANDLOWYCH W SENAMIORZE, W POPRZEDNIM DZIALE, KRAJ POWINNY ZANIECHAĆ! .…
$231,795
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Nieruchomości komercyjne 63 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 63 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 63 m²
Piętro 1
SPRZEDAŻ 63 WIEDZA. PATCHES HANDLOWY / BADANIE W DRUGIE GŁOWIE WILNIUSKA SENAMIUSA! - Jest t…
$300,136
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Nieruchomości komercyjne 54 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 54 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 54 m²
Piętro 1
PRAGNĄC PRZEDSTAWIĆ PREMISJE HANDLOWE Z STATKAMI VITRIC W SENAMIORZE, WILNIUS G. Nie, nie. …
$330,401
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Nieruchomości komercyjne 129 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 129 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 129 m²
Piętro 1
PRAGNĄC zapewnić reprezentacyjne siedziby handlowe w jednym z najbardziej widocznych i strat…
$499,705
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Nieruchomości komercyjne 64 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 64 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 64 m²
120 m2 pokoje są sprzedawane w Starym Mieście. Można kupić mniejszą część 64 m ² i jest to ł…
$146,465
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Nieruchomości komercyjne 178 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 178 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 178 m²
Pokoje 178 m2 są sprzedawane w samym sercu Wilna, Stare Miasto. Jest to uniwersalna przestrz…
$457,925
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Nieruchomości komercyjne 35 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 35 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 35 m²
Piętro 1
Pomieszczenia sprzedawane w prestiżowej dzielnicy Starego Miasta, Labdarių g., są PATALPOMS …
$140,257
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Nieruchomości komercyjne 127 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 127 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 127 m²
Piętro 2
PRAGNĄC PROVIDE ERDVIE HANDLOWE PARTY NA PÓŁNOCNEJ MIESIĘCY, S.ŽAUKAS G.! Lokale handlowe są…
$264,205
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Nieruchomości komercyjne 120 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 120 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 120 m²
120 m2 pokoje są sprzedawane w Starym Mieście. Można kupić mniejszą część 64 m ² i jest to ł…
$280,513
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Nieruchomości komercyjne 712 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 712 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 712 m²
Piętro 1
WYZNACZENIE ALOKACJI ADMINISTRACYJNEJ / HANDLOWEJ 712 KV.M. G. 220, I-. > TABELA _ BAR _ IN…
$1,17M
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Nieruchomości komercyjne 100 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 100 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1
W Wilnie, Baltupio Street, lokale są sprzedawane w "Jomanto Park Project" (w pobliżu ulicy G…
$316,674
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Nieruchomości komercyjne 1 256 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 256 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 1 256 m²
Piętro 1
SPRZEDAŻ 1 256 KNOWLEDGE - HANDLOWA DORADZTWO V. A. GRAIČIŘNΆG., VILNIJE. Szukasz strategic…
$1,42M
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Nieruchomości komercyjne 139 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 139 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 139 m²
Piętro 1
Horyzon. MIESTO PULSAS. Twój adres to MINDAUGO G. 21, VILNIUS. Lokale handlowe 139 m kw. 21…
$346,632
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Nieruchomości komercyjne 96 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 96 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 96 m²
Piętro 1
PREZENTACJA KOLUMNY ALOKACJI LECZENIA. Położony w prestiżowych pomieszczeniach W części Užup…
$393,004
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Nieruchomości komercyjne 149 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 149 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 149 m²
Piętro 1
WYZNACZENIE 149 GOK. M CELE HANDLOWE W WILNIUSKICH SENERAMETRÓW, CARMELIT G. Wyłączne lokal…
$469,012
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Nieruchomości komercyjne 57 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 57 m²
Wilno, Litwa
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Liczba kondygnacji 5
Na sprzedaż stylowo urządzone pomieszczenia handlowe, idealne do studia, biura, sklepu lub p…
$229,364
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Nieruchomości komercyjne 63 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 63 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 63 m²
Piętro 1
Wysyłam 63 KV. M. STUDIJA W DRUGIEJ GŁOWIE! - Jest to doskonały wybór dla osób poszukujących…
$342,856
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Nieruchomości komercyjne 518 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 518 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 518 m²
Piętro 1
PREZENTACJA MAŁYCH CHARAKTERYSTYK / HANDLU / PRZEDSTAWIENIA DOTYCZĄCE SKŁADU Komfortowy dost…
$566,188
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