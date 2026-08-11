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Mieszkania na sprzedaż w Kekavas novads, Łotwa

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Kekavas pagasts
20
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23 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Kekavas pagasts, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Kekavas pagasts, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/2
$277,402
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Na sprzedaż energooszczędne 3 pokojowe mieszkanie z tarasem i podziemnym parkingiem z ładowa…
$259,236
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Na sprzedaż energooszczędne 3 pokojowe mieszkanie z tarasem i podziemnym parkingiem z ładowa…
$248,939
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
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Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Na sprzedaż energooszczędny apartament trzypokojowy z oddzielną kuchnią, tarasem i podziemny…
$245,851
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Na sprzedaż energooszczędne 3 pokojowe mieszkanie z tarasem i podziemnym parkingiem z ładowa…
$249,283
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Mieszkanie 4 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Na sprzedaż słoneczne 4 pokoje apartament z tarasem i podziemnym parkingiem z naładowaniem e…
$305,797
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Mieszkanie 4 pokoi w Lapenieki, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Lapenieki, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 107 m²
Piętro 1/3
$211,374
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 4 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Na sprzedaż energooszczędny 4 pokoje apartament z sauną, tarasem i podziemnym parkingiem z o…
$388,854
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Kekavas pagasts, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Kekavas pagasts, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 48 m²
Piętro 2/3
$86,652
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 4 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Na sprzedaż energooszczędny 4 pokoje apartament z sauną, tarasem i podziemnym parkingiem z o…
$387,824
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Na sprzedaż energooszczędne 3 pokojowe mieszkanie z tarasem i podziemnym parkingiem z ładowa…
$267,244
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż energooszczędne 3 pokojowe mieszkanie z tarasem i podziemnym parkingiem z ładowa…
$263,812
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Na sprzedaż energooszczędne 3 pokojowe mieszkanie z tarasem i podziemnym parkingiem z ładowa…
$247,795
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Na sprzedaż nowy apartament 3 + pokój z oddzielną kuchnią i podziemnym parkingiem z opłaty e…
$259,236
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Na sprzedaż energooszczędne 3 pokojowe mieszkanie z tarasem i podziemnym parkingiem z ładowa…
$245,851
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Na sprzedaż energooszczędny apartament 3 + pokój z oddzielną kuchnią, tarasem i podziemnym p…
$255,460
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż energooszczędne 3 pokojowe mieszkanie z tarasem i podziemnym parkingiem z ładowa…
$267,701
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Na sprzedaż energooszczędne 3 pokojowe mieszkanie z tarasem i podziemnym parkingiem z ładowa…
$253,607
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Agencja
Metropolis Riga
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Mieszkanie 2 pokoi w Kekavas pagasts, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Kekavas pagasts, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 52 m²
Piętro 7/9
$64,724
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Agencja
Tribus Realty
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Mieszkanie 4 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Na sprzedaż energooszczędny 4 pokoje apartament z sauną, tarasem i podziemnym parkingiem z o…
$340,805
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Agencja
Metropolis Riga
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Mieszkanie 4 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Na sprzedaż energooszczędne 4 pokoje apartament z tarasem i podziemnym parkingiem z ładowani…
$305,797
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Agencja
Metropolis Riga
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Mieszkanie 5 pokojów w Balozi, Łotwa
Mieszkanie 5 pokojów
Balozi, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 559 m²
Piętro 3/3
Sprzedaje dwupiętrowe 5-pokojowe apartamenty (powierzchnia mieszkalna 153, 7 m²; taras 405 m…
$420,236
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Mieszkanie 2 pokoi w Baldona, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Baldona, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 62 m²
Piętro 2/3
$141,833
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Typy nieruchomości w Kekavas novads.

2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Kekavas novads, Łotwa

Tanie
Luksusowe
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