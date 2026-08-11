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Domy na sprzedaż w Kekavas novads, Łotwa

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Kekavas pagasts
12
18 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Dzerumi, Łotwa
Dom 3 pokoi
Dzerumi, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 127 m²
Liczba kondygnacji 2
$178,737
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Dom 6 pokojów w Dzintari, Łotwa
Dom 6 pokojów
Dzintari, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 243 m²
Liczba kondygnacji 2
$358,835
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dom 6 pokojów w Kekavas pagasts, Łotwa
Dom 6 pokojów
Kekavas pagasts, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 178 m²
Liczba kondygnacji 2
$217,328
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
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Dom 7 pokojów w Baldona, Łotwa
Dom 7 pokojów
Baldona, Łotwa
Pokoje 7
Powierzchnia 262 m²
Liczba kondygnacji 2
$294,911
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Dom 1 pokój w Baldona, Łotwa
Dom 1 pokój
Baldona, Łotwa
Pokoje 1
Powierzchnia 426 m²
Piętro 1/1
$110,342
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Dom 8 pokojów w Lapenieki, Łotwa
Dom 8 pokojów
Lapenieki, Łotwa
Pokoje 8
Powierzchnia 425 m²
Liczba kondygnacji 2
$410,529
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Dom wolnostojący w Baldones pagasts, Łotwa
Dom wolnostojący
Baldones pagasts, Łotwa
Oferujemy unikalną nieruchomość w pobliżu Baldone, która łączy prywatność, bliskość natury i…
$400,341
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Agencja
International real estate agency Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Dom 6 pokojów w Kekavas pagasts, Łotwa
Dom 6 pokojów
Kekavas pagasts, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 818 m²
Liczba kondygnacji 3
niezależne ogrzewanie, miejskie zaopatrzenie w wodę, ścieki miejskie, dobrze utrzymany obsza…
$1,40M
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Agencja
VIP Real
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English, Русский, Latviešu
Dom 4 pokoi w Kekava, Łotwa
Dom 4 pokoi
Kekava, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 630 m²
Piętro 1/2
Oferowane na sprzedaż nieruchomości w regionie Kekava 30 minut od centrum Rygi.Na przestronn…
$1,94M
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Dom 5 pokojów w Kekavas pagasts, Łotwa
Dom 5 pokojów
Kekavas pagasts, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 280 m²
Piętro 2/2
Klasyczny dom estetyczny z pięknym przestronnym dziedzińcem na długookresowym czynszu w Katl…
$502,190
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Dom 5 pokojów w Kekavas pagasts, Łotwa
Dom 5 pokojów
Kekavas pagasts, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 215 m²
Piętro 1/2
$384,324
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Dom w Plakanciems, Łotwa
Dom
Plakanciems, Łotwa
Powierzchnia 500 m²
Piętro 4/4
Dom znajduje się w Kekava volost, zaledwie 15 minut jazdy od Rygi. Ciche, spokojne i zielone…
$587,027
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Dom 8 pokojów w Dzerumi, Łotwa
Dom 8 pokojów
Dzerumi, Łotwa
Pokoje 8
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
$198,432
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Dom 8 pokojów w Kekavas pagasts, Łotwa
Dom 8 pokojów
Kekavas pagasts, Łotwa
Pokoje 8
Powierzchnia 319 m²
Piętro 1/3
$372,379
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Dom 4 pokoi w Dzerumi, Łotwa
Dom 4 pokoi
Dzerumi, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 117 m²
Piętro 1/2
$138,515
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Dom 6 pokojów w Balozi, Łotwa
Dom 6 pokojów
Balozi, Łotwa
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 189 m²
Liczba kondygnacji 2
Energy efficient 2-storey family home with a convenient layout and large plot of land. En…
$289,381
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Agencja
Riga Real Estate
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English, Русский, Français, Latviešu, Italiano
Dom 12 pokojów w Kekavas pagasts, Łotwa
Dom 12 pokojów
Kekavas pagasts, Łotwa
Pokoje 12
Powierzchnia 1 123 m²
Liczba kondygnacji 2
jest obecnie jednym z najpiękniejszych, ekskluzywnych i najdroższych domów w Jurmali. Dom …
$6,30M
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Dom 10 pokojów w Kekavas pagasts, Łotwa
Dom 10 pokojów
Kekavas pagasts, Łotwa
Pokoje 10
Powierzchnia 612 m²
Liczba kondygnacji 3
$515,540
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu

Parametry nieruchomości w Kekavas novads, Łotwa

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