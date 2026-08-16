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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Baldona, Łotwa

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3 obiekty total found
Dom 7 pokojów w Baldona, Łotwa
Dom 7 pokojów
Baldona, Łotwa
Pokoje 7
Powierzchnia 262 m²
Liczba kondygnacji 2
$294,911
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dom 1 pokój w Baldona, Łotwa
Dom 1 pokój
Baldona, Łotwa
Pokoje 1
Powierzchnia 426 m²
Piętro 1/1
$110,342
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Mieszkanie 2 pokoi w Baldona, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Baldona, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 62 m²
Piętro 2/3
$141,833
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