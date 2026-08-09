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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Jurmała, Łotwa

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hotele
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nieruchomości inwestycyjne
8
40 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne w Jurmała, Łotwa
Nieruchomości komercyjne
Jurmała, Łotwa
Pokoje 1
Liczba kondygnacji 1
$754,199
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Agencja
VIP Real
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Nieruchomości komercyjne w Jurmała, Łotwa
Nieruchomości komercyjne
Jurmała, Łotwa
Pokoje 1
Liczba kondygnacji 3
$1,86M
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Agencja
VIP Real
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Nieruchomości komercyjne w Jurmała, Łotwa
Nieruchomości komercyjne
Jurmała, Łotwa
Unikalny obszar z polem helikoptera w Jurmala.Powierzchnia działki to 8411 m2 z boksu i gara…
$487,397
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
TekceTekce
Dochodowa nieruchomość 1 322 m² w Jurmała, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 1 322 m²
Jurmała, Łotwa
Pokoje 18
Powierzchnia 1 322 m²
Piętro 3/3
Na sprzedaż 4-gwiazdkowy kompleks hotelowy w najbardziej prestiżowej dzielnicy Jurmala. Możl…
$2,29M
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Hotel 1 000 m² w Jurmała, Łotwa
Hotel 1 000 m²
Jurmała, Łotwa
Pokoje 15
Powierzchnia 1 000 m²
Piętro 1/3
Nowy budynek na sprzedaż w Jurmala, Mellugi: trzypiętrowy hotel przy autostradzie Mellugi, w…
Cena na zgłoszenie
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Nieruchomości inwestycyjne w Jurmała, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne
Jurmała, Łotwa
Pokoje 2
Piętro 1/3
Projekt inwestycyjny: ziemia z projektem w centrum Jurmala, w pobliżu morza, ulicy Jomas i s…
$1,09M
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Nieruchomości inwestycyjne 3 000 m² w Jurmała, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne 3 000 m²
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 3 000 m²
Piętro 5/5
Oferujemy zakup niedokończonego budynku w Jurmala, dystrykt Sloka. Cichy obszar do spania Ju…
$1,76M
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Nieruchomości komercyjne 1 000 m² w Jurmała, Łotwa
Nieruchomości komercyjne 1 000 m²
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 1 000 m²
Jest to unikalny obiekt, który łączy restaurację, kawiarnię i przestronną salę bankietową.Pr…
$2,35M
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Dochodowa nieruchomość 612 m² w Jurmała, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 612 m²
Jurmała, Łotwa
Pokoje 7
Powierzchnia 612 m²
Piętro 3/3
Dom położony jest w spokojnej części Jurmala, zaledwie 5 minut spacerem od morza. W pobliżu …
$1,44M
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Hotel 1 000 m² w Jurmała, Łotwa
Hotel 1 000 m²
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 1 000 m²
Hotel położony jest w samym sercu Jurmala na Majori. W miejscu obok głównej ulicy - Jomas, k…
$2,27M
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Dochodowa nieruchomość 1 140 m² w Jurmała, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 1 140 m²
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 1 140 m²
Liczba kondygnacji 2
Obiekt składa się z budynku 1 o powierzchni 950 mkw. oraz budynek 3 o powierzchni 190 m2 i 6…
$1,37M
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Nieruchomości komercyjne w Jurmała, Łotwa
Nieruchomości komercyjne
Jurmała, Łotwa
Grunty do budowy handlowej o powierzchni 4430 m2 przy wejściu do Jurmala.Budynki na działce …
$1,37M
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Nieruchomości inwestycyjne 1 740 m² w Jurmała, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne 1 740 m²
Jurmała, Łotwa
Pokoje 20
Powierzchnia 1 740 m²
Piętro 4/4
Sprzątanie na sprzedaż w Bulduri - w samym sercu Jurmala, tuż nad morzem, tuż za wydmami.Bud…
$3,38M
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Hotel 1 126 m² w Jurmała, Łotwa
Hotel 1 126 m²
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 1 126 m²
Na sprzedaż nieruchomości komercyjnych na ulicy Jomas w Jurmala z zatwierdzonym projektem od…
$1,36M
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Hotel 2 479 m² w Jurmała, Łotwa
Hotel 2 479 m²
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 2 479 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż 4 * hotel Segevold, w jednym z najpiękniejszych miast na Łotwie – w Sigulda, w p…
$1,51M
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Hotel 1 342 m² w Jurmała, Łotwa
Hotel 1 342 m²
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 1 342 m²
Piętro 2/2
Wyjątkowy luksusowy hotel butikowy w samym sercu Jurmala, zaledwie 200 metrów od plaży i uli…
Cena na zgłoszenie
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Nieruchomości komercyjne w Jurmała, Łotwa
Nieruchomości komercyjne
Jurmała, Łotwa
Na sprzedaż gruntów przeznaczonych na rozwój handlowy.Położony w Dubulti, 100 metrów od Liel…
$154,443
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Nieruchomości komercyjne w Jurmała, Łotwa
Nieruchomości komercyjne
Jurmała, Łotwa
Na sprzedaż gruntu o łącznej powierzchni 1553 m2 w Jurmala.Cała komunikacja: elektryczność, …
$49,327
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Sklep 155 m² w Jurmała, Łotwa
Sklep 155 m²
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 155 m²
Piętro 1/4
$872,907
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Nieruchomości inwestycyjne 12 114 m² w Jurmała, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne 12 114 m²
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 12 114 m²
An investment object with a total land area of 12114 m2 is being sold. On the land area ther…
$2,31M
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Nieruchomości inwestycyjne 2 815 m² w Jurmała, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne 2 815 m²
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 2 815 m²
Liczba kondygnacji 3
Oferujemy atrakcyjny projekt inwestycyjny w samym centrum Jurmala - na Dzintaru Avenue.Unika…
$1,75M
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Nieruchomości inwestycyjne 1 640 m² w Jurmała, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne 1 640 m²
Jurmała, Łotwa
Pokoje 32
Powierzchnia 1 640 m²
Piętro 4/4
Projekt inwestycyjny w Bulduri składa się z działki 3748 m2 oraz budynku o łącznej powierzch…
$1,39M
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Nieruchomości komercyjne w Jurmała, Łotwa
Nieruchomości komercyjne
Jurmała, Łotwa
Na sprzeda? dzia? ka nad morzem w Asari 1546 m2.Wolny od budynków, płaskie, regularne kształ…
$154,335
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Hotel 330 m² w Jurmała, Łotwa
Hotel 330 m²
Jurmała, Łotwa
Pokoje 7
Powierzchnia 330 m²
Piętro 3/3
Oferujemy kupić pensjonat lub apartament, położony w samym centrum Jurmala, w Bulduri. Jeden…
Cena na zgłoszenie
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Nieruchomości komercyjne w Jurmała, Łotwa
Nieruchomości komercyjne
Jurmała, Łotwa
Ląd nad morzem w Asari o powierzchni 1600 m2. - wolny od budynków - cała komunikacja - zaopa…
$461,853
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Nieruchomości komercyjne 56 m² w Jurmała, Łotwa
Nieruchomości komercyjne 56 m²
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 56 m²
Lokale handlowe do wynajęcia w centrum Kauguri. Pomieszczenia zwrócone przodem do kierunku …
$56,426
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Nieruchomości inwestycyjne 8 000 m² w Jurmała, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne 8 000 m²
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 8 000 m²
nieruchomość inwestycyjna o łącznej powierzchni 8000 m2 jest sprzedawana. Na posiadłości jes…
$1,38M
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Nieruchomości komercyjne w Jurmała, Łotwa
Nieruchomości komercyjne
Jurmała, Łotwa
Sprzedaż oferuje działkę na pierwszej linii morza z ukończonym 5-gwiazdkowym projektem hotel…
$7,05M
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Nieruchomości inwestycyjne 650 m² w Jurmała, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne 650 m²
Jurmała, Łotwa
Pokoje 10
Powierzchnia 650 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy zakup budynku z przestronnym terytorium prywatnym, który znajduje się w Jurmala, w…
$1,11M
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Dochodowa nieruchomość 1 875 m² w Jurmała, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 1 875 m²
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 1 875 m²
Liczba kondygnacji 5
Budynek znajduje się w najbardziej prestiżowej dzielnicy miasta - stare miasto jest na sprze…
$3,46M
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