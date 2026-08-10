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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Salaspils pagasts, Łotwa

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3 obiekty total found
Magazyn 2 328 m² w Salaspils pagasts, Łotwa
Magazyn 2 328 m²
Salaspils pagasts, Łotwa
Powierzchnia 2 328 m²
Piętro 1
$539,446
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Nieruchomości komercyjne w Jaunsauriesi, Łotwa
Nieruchomości komercyjne
Jaunsauriesi, Łotwa
Sprzedajemy grunty na budowę o łącznej powierzchni 27,38 ha.Położony w dzielnicy Ryga, gmina…
$915,219
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Nieruchomości komercyjne 1 021 m² w Silabriezi, Łotwa
Nieruchomości komercyjne 1 021 m²
Silabriezi, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 1 021 m²
$830,709
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