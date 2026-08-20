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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Jełgawa, Łotwa

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4 obiekty total found
Sklep 289 m² w Jełgawa, Łotwa
Sklep 289 m²
Jełgawa, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 289 m²
Piętro 1/4
$290,838
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Nieruchomości komercyjne 6 670 m² w Jełgawa, Łotwa
Nieruchomości komercyjne 6 670 m²
Jełgawa, Łotwa
Powierzchnia 6 670 m²
$3,04M
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Nieruchomości komercyjne w Jełgawa, Łotwa
Nieruchomości komercyjne
Jełgawa, Łotwa
Na sprzedaż dzia? ka handlowa 1927 m2 w centrum Jelgava, skrzyżowanie Ganību i ulic transpor…
$143,003
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Nieruchomości komercyjne w Jełgawa, Łotwa
Nieruchomości komercyjne
Jełgawa, Łotwa
$9,25M
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