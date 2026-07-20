  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Basel 3 pieces calme et tres lumineux

Dzielnica mieszkaniowa Basel 3 pieces calme et tres lumineux

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,05M
;
11
Zostawić wniosek
ID: 38396
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Basel, 34

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un bel immeuble investi au centre bon emplacement bien agence dans un immeuble neuf entierement meuble magnifique
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,13M
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble eclectique proche hotel montefiore
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,20M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,12M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,85M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer appartement agreable calme lumineux magnifique renove et spacieux
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,64M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Basel 3 pieces calme et tres lumineux
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,05M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Dzielnica mieszkaniowa Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Dzielnica mieszkaniowa Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Dzielnica mieszkaniowa Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Dzielnica mieszkaniowa Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Dzielnica mieszkaniowa Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Dzielnica mieszkaniowa Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,10M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,74M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Tama 382 pinuy binuy kiryat yovel
Dzielnica mieszkaniowa Tama 382 pinuy binuy kiryat yovel
Dzielnica mieszkaniowa Tama 382 pinuy binuy kiryat yovel
Dzielnica mieszkaniowa Tama 382 pinuy binuy kiryat yovel
Dzielnica mieszkaniowa Tama 382 pinuy binuy kiryat yovel
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Tama 382 pinuy binuy kiryat yovel
Dzielnica mieszkaniowa Tama 382 pinuy binuy kiryat yovel
Jerozolima, Izrael
od
$882,320
Mieszkanie na sprzeda ¿w Jerozolimie, w dzielnicy Kiryat Yovel. W postępowaniu Tama 38 / 2. 1 piętro. 3 pokoje (4 pokoje pierwotnie). 85 m2. Możliwość utworzenia wypożyczalni. Po Tama 38 / 2: apartament będzie 113 m2 + taras + parking + piwnica. Cena: 2 690 000 - do uzgodnienia
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się