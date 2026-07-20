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Dzielnica mieszkaniowa Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion

Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$1,56M
;
11
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ID: 38276
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Rehovot Subdistrict
  • Miasto
    Riszon le-Cijjon
  • Adres
    Zeev Jabotinsky

O kompleksie

Przeniesienie
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Wyłącznie sprzedaż - najpiękniejszy i najbardziej imponujący penthouse w popularnej dzielnicy Katznelson w Rishon LeZion! ? Penthouse 5 pokoi na jednym poziomie, w pełni odnowiony ? Budynek 2014 (z wyłączeniem Tama 38) ? Powierzchnia użytkowa - 153 m2 ? Lustro (taras słoneczny) o powierzchni 37 m2 ? Dodatkowe prawa budynku o powierzchni 40 m2 na dachu (prawa już zapłacone) i możliwość tarasu dachu o powierzchni 110 m2 ? Dobry zajmuje całe piętro sam, bez sąsiadów ? 4 wytyczne ? Sklep budowlany - tylko 9 mieszkańców ? Winda ? Parking zarejestrowany w Tabou (rejestr gruntów)? ? Grand Mamad (zabezpieczony pokój) ? Kompletny remont luksusowy poziom hotelu ? Podwójna łazienka i łazienka dla optymalnego komfortu ? Kuchnia premium Kamili ? Parkiet w prawdziwym dębie w całym mieszkaniu ? Duża 3 metrowa wyspa centralna z miejscem do przechowywania i siedzenia dla 6 osób ? Wszystkie drzwi lakierowane do pieca - szerokość i wysokość powyżej normy (90 × 230) ? Wyjątkowa lokalizacja w samym sercu dzielnicy Katznelson - blisko wszystkiego: szkoły, transport publiczny, wyjścia z miasta, ulica Rothschild, ubezpieczenie zdrowotne, restauracje, kawiarnie, dom kultury i wiele więcej ? Cena sprzedaży - NIS 4 750 000 ? Bardzo rzadkie i wyjątkowe - Nie ma takich apartamentów w Katznelson!

Lokalizacja na mapie

Riszon le-Cijjon, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
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od
$1,56M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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