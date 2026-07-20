Dzielnica mieszkaniowa Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Wyłącznie sprzedaż - najpiękniejszy i najbardziej imponujący penthouse w popularnej dzielnicy Katznelson w Rishon LeZion!
? Penthouse 5 pokoi na jednym poziomie, w pełni odnowiony
? Budynek 2014 (z wyłączeniem Tama 38)
? Powierzchnia użytkowa - 153 m2
? Lustro (taras słoneczny) o powierzchni 37 m2
? Dodatkowe prawa budynku o powierzchni 40 m2 na dachu (prawa już zapłacone) i możliwość tarasu dachu o powierzchni 110 m2
? Dobry zajmuje całe piętro sam, bez sąsiadów
? 4 wytyczne
? Sklep budowlany - tylko 9 mieszkańców
? Winda
? Parking zarejestrowany w Tabou (rejestr gruntów)?
? Grand Mamad (zabezpieczony pokój)
? Kompletny remont luksusowy poziom hotelu
? Podwójna łazienka i łazienka dla optymalnego komfortu
? Kuchnia premium Kamili
? Parkiet w prawdziwym dębie w całym mieszkaniu
? Duża 3 metrowa wyspa centralna z miejscem do przechowywania i siedzenia dla 6 osób
? Wszystkie drzwi lakierowane do pieca - szerokość i wysokość powyżej normy (90 × 230)
? Wyjątkowa lokalizacja w samym sercu dzielnicy Katznelson - blisko wszystkiego: szkoły, transport publiczny, wyjścia z miasta, ulica Rothschild, ubezpieczenie zdrowotne, restauracje, kawiarnie, dom kultury i wiele więcej
? Cena sprzedaży - NIS 4 750 000
? Bardzo rzadkie i wyjątkowe - Nie ma takich apartamentów w Katznelson!
Lokalizacja na mapie
Riszon le-Cijjon, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.