Dzielnica mieszkaniowa Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion

Wyłącznie sprzedaż - najpiękniejszy i najbardziej imponujący penthouse w popularnej dzielnicy Katznelson w Rishon LeZion! ? Penthouse 5 pokoi na jednym poziomie, w pełni odnowiony ? Budynek 2014 (z wyłączeniem Tama 38) ? Powierzchnia użytkowa - 153 m2 ? Lustro (taras słoneczny) o powierzchni 37 m2 ? Dodatkowe prawa budynku o powierzchni 40 m2 na dachu (prawa już zapłacone) i możliwość tarasu dachu o powierzchni 110 m2 ? Dobry zajmuje całe piętro sam, bez sąsiadów ? 4 wytyczne ? Sklep budowlany - tylko 9 mieszkańców ? Winda ? Parking zarejestrowany w Tabou (rejestr gruntów)? ? Grand Mamad (zabezpieczony pokój) ? Kompletny remont luksusowy poziom hotelu ? Podwójna łazienka i łazienka dla optymalnego komfortu ? Kuchnia premium Kamili ? Parkiet w prawdziwym dębie w całym mieszkaniu ? Duża 3 metrowa wyspa centralna z miejscem do przechowywania i siedzenia dla 6 osób ? Wszystkie drzwi lakierowane do pieca - szerokość i wysokość powyżej normy (90 × 230) ? Wyjątkowa lokalizacja w samym sercu dzielnicy Katznelson - blisko wszystkiego: szkoły, transport publiczny, wyjścia z miasta, ulica Rothschild, ubezpieczenie zdrowotne, restauracje, kawiarnie, dom kultury i wiele więcej ? Cena sprzedaży - NIS 4 750 000 ? Bardzo rzadkie i wyjątkowe - Nie ma takich apartamentów w Katznelson!