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Dzielnica mieszkaniowa Rue calme proche mer immeuble neuf

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,87M
;
7
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ID: 38375
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Shalom Aleichem, 7

O kompleksie

Przeniesienie
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Apartament na sprzedaż w Tel- Aviv, w cichej ulicy blisko morza i Kempinski. Nowy budynek. Drugie piętro z windą. 3 pokoje, 2 łazienki. 77m2 + 5m2 balkon. Mamad. Jeden parking. Cena: 5,690 000

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa Rue calme proche mer immeuble neuf
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od
$1,87M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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