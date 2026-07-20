Dzielnica mieszkaniowa Vente exclusive triplex unique 7 pieces ouest rishon lezion rue habotzrim

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ekskluzywna sprzedaż - jednoosobowy apartament z 3 sypialniami!
West Rishon LeZion
? Wykonanie 175 m2
?️ 3 kierunki: zachód, północ i południe
? Parkowanie przy tabo? Przechowywanie
✨ Piętro wejściowe: salon, kuchnia, sypialnia, toaleta i taras 14 m2.
✨ Górne piętro: 2 sypialnie, prysznic i toaleta, taras o powierzchni 18 m2 z możliwością wynajęcia jednostki (ok. 5000 / miesiąc).
✨ Dolne piętro: 3 sypialnie, w tym apartament, mamada i prysznic z WC.
? Wad przynęta 400
Bardzo rzadkie, przestronne i jasne, idealne dla dużej rodziny lub do generowania dodatkowych dochodów w obrębie tej samej nieruchomości.
Więcej informacji i odwiedź:
Lokalizacja na mapie
Riszon le-Cijjon, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
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