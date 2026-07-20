Dzielnica mieszkaniowa Vente exclusive triplex unique 7 pieces ouest rishon lezion rue habotzrim

ekskluzywna sprzedaż - jednoosobowy apartament z 3 sypialniami! West Rishon LeZion ? Wykonanie 175 m2 ?️ 3 kierunki: zachód, północ i południe ? Parkowanie przy tabo? Przechowywanie ✨ Piętro wejściowe: salon, kuchnia, sypialnia, toaleta i taras 14 m2. ✨ Górne piętro: 2 sypialnie, prysznic i toaleta, taras o powierzchni 18 m2 z możliwością wynajęcia jednostki (ok. 5000 / miesiąc). ✨ Dolne piętro: 3 sypialnie, w tym apartament, mamada i prysznic z WC. ? Wad przynęta 400 Bardzo rzadkie, przestronne i jasne, idealne dla dużej rodziny lub do generowania dodatkowych dochodów w obrębie tej samej nieruchomości. Więcej informacji i odwiedź: