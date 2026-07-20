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Dzielnica mieszkaniowa Vente exclusive triplex unique 7 pieces ouest rishon lezion rue habotzrim

Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$1,44M
;
9
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ID: 38268
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Rehovot Subdistrict
  • Miasto
    Riszon le-Cijjon
  • Adres
    Zeev Jabotinsky

O kompleksie

Przeniesienie
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ekskluzywna sprzedaż - jednoosobowy apartament z 3 sypialniami! West Rishon LeZion ? Wykonanie 175 m2 ?️ 3 kierunki: zachód, północ i południe ? Parkowanie przy tabo? Przechowywanie ✨ Piętro wejściowe: salon, kuchnia, sypialnia, toaleta i taras 14 m2. ✨ Górne piętro: 2 sypialnie, prysznic i toaleta, taras o powierzchni 18 m2 z możliwością wynajęcia jednostki (ok. 5000 / miesiąc). ✨ Dolne piętro: 3 sypialnie, w tym apartament, mamada i prysznic z WC. ? Wad przynęta 400 Bardzo rzadkie, przestronne i jasne, idealne dla dużej rodziny lub do generowania dodatkowych dochodów w obrębie tej samej nieruchomości. Więcej informacji i odwiedź:

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Riszon le-Cijjon, Izrael
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Sklepy spożywcze
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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