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Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin florentine nord

Tel-Awiw, Izrael
od
$9,68M
20.07.2026
$9,68M
20.07.2026
$967,600
;
7
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ID: 38355
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    HaKishon, 18

O kompleksie

Przeniesienie
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Ziemny ogród na sprzedaż w Tel Awiwie, w cichej ulicy blisko Shuk Levinsky i Rothschild na północ od Florentine. Tajny budynek do remontu. Dwa pokoje. 38m2 + 40m2 ogród. Mamad, cicho i jasno. Wschodnia strona. Cena: 2,950,000sh

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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