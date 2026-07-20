  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans une petite rue calme entre gordon et frishman

Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans une petite rue calme entre gordon et frishman

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,16M
;
11
Zostawić wniosek
ID: 38286
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Gezer, 6

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Do sprzedaży wyłącznie, Na jednej z najpiękniejszych ulic na starej północy 6 rue Gezer Cicha i zielona ulica, apartament w Tel Awiwie Cichy i dobrze utrzymany budynek Na 3 piętrze i pół, 85 m2 mieszkanie 3 pokoje, przestronne i bardzo jasne ☀️Potrójna ekspozycja Wysokie pułapy Obecnie wynajmowane

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa 2 5 pieces avec balcon immeuble recent avec ascenseur
Tel-Awiw, Izrael
od
$902,000
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet a katamon jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$1,73M
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bel appartement calme
Raanana, Izrael
od
$1,18M
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse dexception proche boulevard ben gourion
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,56M
Dzielnica mieszkaniowa Villa de haut standing a kadima
Kadima, Izrael
od
$2,13M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans une petite rue calme entre gordon et frishman
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,16M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Tzameret aleph ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Tzameret aleph ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Tzameret aleph ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Tzameret aleph ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Tzameret aleph ashdod
Aszdod, Izrael
od
$495,280
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement avec balcon et ascenseur tres belle hauteur sous plafond renove avec charme
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement avec balcon et ascenseur tres belle hauteur sous plafond renove avec charme
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement avec balcon et ascenseur tres belle hauteur sous plafond renove avec charme
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement avec balcon et ascenseur tres belle hauteur sous plafond renove avec charme
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement avec balcon et ascenseur tres belle hauteur sous plafond renove avec charme
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement avec balcon et ascenseur tres belle hauteur sous plafond renove avec charme
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement avec balcon et ascenseur tres belle hauteur sous plafond renove avec charme
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,71M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Nahalaot appartement divise
Dzielnica mieszkaniowa Nahalaot appartement divise
Dzielnica mieszkaniowa Nahalaot appartement divise
Dzielnica mieszkaniowa Nahalaot appartement divise
Dzielnica mieszkaniowa Nahalaot appartement divise
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Nahalaot appartement divise
Dzielnica mieszkaniowa Nahalaot appartement divise
Jerozolima, Izrael
od
$1,31M
Apartament na sprzeda ¿w Jerozolimie, w dzielnicy Nahalaot niedaleko Sacher Park i Shuk. Pierwsze piętro z windą. 75m2 + 10m2 balkonów. Podzielony na 2 apartamenty: 2 pokoje o powierzchni 45m2 + balkon, studio o powierzchni 30m2 + balkon. 2 łazienki. Soccah Terrace. Mamad, wynajęty na 12 000…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się