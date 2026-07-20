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Dzielnica mieszkaniowa Ramat aviv gimel calme absolu

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,80M
;
6
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ID: 38362
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Meir Feinstein, 10

O kompleksie

Przeniesienie
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Apartament na sprzedaż w Tel- Aviv, w dzielnicy Ramat Aviv Gimel, idealnie położony w centralnym i bardzo cichym otoczeniu. Trwa procedura dodawania 17 m2 mirpeset do budowy w sierpniu. W zupełności wyparowane - Syntesis photos. 3 piętro na 8, z 2 windami. 4 pokoje, 139 m2, 2 łazienki. Salon Immense. 1 miejsce parkingowe. Miklat w budynku. Cena: 5,480 000

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Tel-Awiw, Izrael
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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