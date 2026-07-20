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Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv superbe appartement A vendre A 5 min A pied de la plage

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,57M
;
9
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ID: 38261
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Ibn Gabirol

O kompleksie

Przeniesienie
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Tylko 5 minut spacerem od plaży Wspaniały apartament położony w ostatnim budynku 3 lat. Apartament 3 pokoje • 63 m2 powierzchni mieszkalnej • Taras (mirpeset) 8 m2 • Mamad (sejf) • Parkowanie robotyczne • 3 piętro z windą (PMR dostępne) • Orientacje południowe i wschodnie • Ładne, jasne i doskonale urządzone mieszkanie • Zaledwie 2 minuty spacerem od parku Yarkon Cena: 4800 000

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Tel-Awiw, Izrael
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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