Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv superbe appartement A vendre A 5 min A pied de la plage

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Tylko 5 minut spacerem od plaży
Wspaniały apartament położony w ostatnim budynku 3 lat.
Apartament 3 pokoje
• 63 m2 powierzchni mieszkalnej
• Taras (mirpeset) 8 m2
• Mamad (sejf)
• Parkowanie robotyczne
• 3 piętro z windą (PMR dostępne)
• Orientacje południowe i wschodnie
• Ładne, jasne i doskonale urządzone mieszkanie
• Zaledwie 2 minuty spacerem od parku Yarkon
Cena: 4800 000
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Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
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