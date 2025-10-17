  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Bat Jam
  4. Dzielnica mieszkaniowa Projet luxueux au coeur de bat yam sur le boulevard haatzmaut

Dzielnica mieszkaniowa Projet luxueux au coeur de bat yam sur le boulevard haatzmaut

Bat Jam, Izrael
od
$1,99M
;
6
Zostawić wniosek
ID: 32666
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 17.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Aszdod, Izrael
od
$2,25M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Bat Jam, Izrael
od
$674,775
Dzielnica mieszkaniowa En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Jerozolima, Izrael
od
$1,42M
Dzielnica mieszkaniowa Michkenot ahouma
Jerozolima, Izrael
od
$1,24M
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Aszkelon, Izrael
od
$443,852
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Projet luxueux au coeur de bat yam sur le boulevard haatzmaut
Bat Jam, Izrael
od
$1,99M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A proximite de la mer neve tsedek
Dzielnica mieszkaniowa A proximite de la mer neve tsedek
Dzielnica mieszkaniowa A proximite de la mer neve tsedek
Dzielnica mieszkaniowa A proximite de la mer neve tsedek
Dzielnica mieszkaniowa A proximite de la mer neve tsedek
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,61M
bardzo piękny projekt na Tel Awiwie w pobliżu morza i słynnej dzielnicy Neve Tsedek. penthouse 4 pokoje, 3 chber łóżko z 2 brudne kąpieli. piękny taras 56 m2 położony na 7 piętrze. z 1 miejscem parkingowym. Dostawa 8 miesięcy
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Bat Jam, Izrael
od
$1,38M
Bardzo piękny projekt sklep na nietoperz Yam znajduje się 10 minut od Tel Awiwu w 1200 metrów spacerem od morza, a w pobliżu Tramway i dworca kolejowego. Duży wybór 2 pokojowe mieszkanie w Loft Penthouse. Bardzo interesujące ceny Elastyczny harmonogram dostawa 2027
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Jam, Izrael
od
$599,800
Nowy projekt - Rue Daniel - BAT YAM W centrum Bat Yam, w sercu zielonej i rozwijającej się dzielnicy Budowa jest w toku, Budynek będzie zawierał od 2 do 4 pokojowe apartamenty, z wysokim poziomie wykończenia i wyrafinowany design. Projekt koncentruje się na jakości budowy, luksusowym lob…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się