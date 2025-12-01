  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite

Raanana, Izrael
$993,375
6
ID: 32959
Data aktualizacji: 1.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana

O kompleksie

Mordecai Khayat zaprasza do odkrycia Leva Raanana, nowego projektu mieszkaniowego w centrum miasta. Projekt high-end - HaGalil 27 & Maccabi 25 / 27 Mieszkać w jednej z najbardziej poszukiwanych dzielnic Raanany, doskonałej lokalizacji, cichej i zielonej, tylko rzut kamieniem: Najlepsze szkoły Centrum miasta i sklepy Parki i przestrzenie zielone Dzienny transport i usługi 3 Stojący sklep z budynkami Architektura współczesna Wyjątkowe apartamenty: 4 pokoje - ok. 96 m2 + ładny balkon 5 pokoi - ok. 131 m2 + hojny balkon Jasne salony, duże okna, nowoczesne kuchnie. Seminarium życia poszukiwane przez rodziny izraelskie & Francophone. Po co tu inwestować? • Prestiżowy adres w Raanana • Wysokie dziedzictwo Projekt wartości • Nieskazitelna jakość producenta • Silny popyt na wynajem i odsprzedaż

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
