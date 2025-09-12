  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Beit Shemesh
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite

Beit Shemesh, Izrael
od
$669,000
;
9
Zostawić wniosek
ID: 27962
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Beit Shemesh

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Projekt Nofei Ben Shemen - Beit Shemesh Nowoczesna i rodzinna okolica, idealnie położona między Tel Awiwem a Jerozolimą: • 20 min od Tel Awiwu Upscale apartamenty w dwóch 17-piętrowych wieżach mieszkalnych, w samym sercu tętniącej życiem społeczności ze szkołami, sklepami i parkami w pobliżu. Każdy apartament posiada zoptymalizowany design, wysokiej jakości usług i parking + piwnicy zawarte. Atrakcyjne inwestycje: wysoki popyt, potencjał wzrostu, korzystne warunki płatności (15% w momencie podpisania, saldo 3 miesiące przed dostawą - brak indeksacji). Planowana dostawa T3 2028.

Lokalizacja na mapie

Beit Shemesh, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A proximite de la mer neve tsedek
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,91M
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Bat Jam, Izrael
od
$753,900
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Netanja, Izrael
od
$1,20M
Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem arnona
Jerusalem, Izrael
od
$1,64M
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion
Aszkelon, Izrael
od
$558,000
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Beit Shemesh, Izrael
od
$669,000
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan
Jerozolima, Izrael
od
$1,05M
W sercu Bait Vagan, nowa faza kompleksu Holyland jest wreszcie dostępna, z szerokim wyborem apartamentów z 3 pokoi do penthouse i parter
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Netanja, Izrael
od
$1,20M
Odkryj nasz nowy projekt przedsprzedaży, sprzedawany przez Mardochee Khayat, twojego nowego specjalisty od projektów. Położony w prestiżowej dzielnicy Netanya, Ramat Poleg, nasza rezydencja oferuje idealne położenie w pobliżu kanionu Ir Yamam, pięknej plaży Poleg, znanych szkół i wielkiej sy…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Ashdod, Izrael
od
$675,000
Nowy program w budowie w "Ashdod Park", nowa okolica z ponad 2700 mieszkań w budowie, jak również wszystkie niezbędne infrastruktury. Każdy apartament z balkonem, parking i klimatyzacją. Możliwość zapłaty 10% i salda 3 miesiące przed dostawą, bez indeksów lub odsetek
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się