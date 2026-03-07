  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Naharijja
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Naharijja, Izrael

Tel-Awiw
128
Jerusalem
68
Netanya
21
Hajfa
2
Dzielnica mieszkaniowa Vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Vue sur la mer
Nahariya, Izrael
od
$705,375
Akhziv - Super 5 pokoi na sprzedaż Wspaniały widok na morze 125 m2 + taras 20 m2 (widok na morze) Winda • Parking • Mamad
Dzielnica mieszkaniowa Akhziv belle vue mer bel appartement 5 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Akhziv belle vue mer bel appartement 5 pieces
Nahariya, Izrael
od
$808,830
W nowej dzielnicy Akhziv, piękny apartament 5 pokoi o powierzchni około 120m2 z tarasem 20m2 i pięknym widokiem na morze. Położony na 6 piętrze na 8, obejmuje piwnicę, parking, 2 windy
Dzielnica mieszkaniowa Special investisseur
Nahariya, Izrael
od
$311,933
Apartament 3 pokoje 70 m2 w małym budynku o 3 piętrach znajduje się w dzielnicy mieszkalnej blisko sklepów mniej niż 10 minut spacerem od stacji i centrum. Mieszkanie wynajęte na 4 lata
