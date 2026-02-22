Dzielnica mieszkaniowa Vue sur la mer

  1. Realting.com
Nahariya, Izrael
$705,375
9
ID: 33747
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Północny
  • Okolica
    Acre Subdistrict
  • Wioska
    Nahariya

O kompleksie

Akhziv - Super 5 pokoi na sprzedaż Wspaniały widok na morze 125 m2 + taras 20 m2 (widok na morze) Winda • Parking • Mamad

Lokalizacja na mapie

Rekreacja

Państwo przegląda
