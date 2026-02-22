  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Nahariya
  4. Dzielnica mieszkaniowa Special investisseur

Dzielnica mieszkaniowa Special investisseur

Nahariya, Izrael
od
$311,933
;
5
Zostawić wniosek
ID: 33542
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Północny
  • Okolica
    Acre Subdistrict
  • Wioska
    Nahariya
  • Miasteczko
    Nahariyya

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Apartament 3 pokoje 70 m2 w małym budynku o 3 piętrach znajduje się w dzielnicy mieszkalnej blisko sklepów mniej niż 10 minut spacerem od stacji i centrum. Mieszkanie wynajęte na 4 lata.

Lokalizacja na mapie

Nahariya, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable
Aszdod, Izrael
od
$561,165
Dzielnica mieszkaniowa Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous
Hadera, Izrael
od
$1,34M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Izrael
od
$909,150
Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Jerozolima, Izrael
od
$3,14M
Dzielnica mieszkaniowa Emplacement calme et pastoral
Jerozolima, Izrael
od
$1,00M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Special investisseur
Nahariya, Izrael
od
$311,933
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville idealement place entierement renove
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville idealement place entierement renove
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville idealement place entierement renove
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville idealement place entierement renove
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville idealement place entierement renove
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville idealement place entierement renove
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville idealement place entierement renove
Raanana, Izrael
od
$1,12M
Bardzo ładne mieszkanie w centrum Raanana. Bar Ilan Street. Idealnie. Blisko wszystkich sklepów i transportu. Bardzo przestronne. 130 m2 net. korzyść z 2 małych tarasów. Mamad i parking. W pełni odnowiony. Inwestuj
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion
Jerusalem, Izrael
od
$1,13M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse
Jerozolima, Izrael
od
$968,715
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się