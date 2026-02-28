  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Eilat
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Eilat, Izrael

Tel-Awiw
132
Jerusalem
67
Netanya
20
Hajfa
2
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Dzielnica mieszkaniowa Cottage aquarelle ganim b
Dzielnica mieszkaniowa Cottage aquarelle ganim b
Dzielnica mieszkaniowa Cottage aquarelle ganim b
Dzielnica mieszkaniowa Cottage aquarelle ganim b
Dzielnica mieszkaniowa Cottage aquarelle ganim b
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Cottage aquarelle ganim b
Dzielnica mieszkaniowa Cottage aquarelle ganim b
Eilat, Izrael
od
$1,21M
W dzielnicy Ganim Bet d Eilat w słynnej rezydencji Aquarelle, na skraju pustyni, i czerwone morze w butiku budynku, Domek w Garden Rez na sprzedaż z widokiem na dolinę. Budynek ten składa się z 2 poziomów, d 1 Garden Rez z prywatnym wejściem 140 m2 powierzchni Siedziba pełnej stopy z ogrodem…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Residence aquarelle ganib b
Dzielnica mieszkaniowa Residence aquarelle ganib b
Dzielnica mieszkaniowa Residence aquarelle ganib b
Dzielnica mieszkaniowa Residence aquarelle ganib b
Dzielnica mieszkaniowa Residence aquarelle ganib b
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Residence aquarelle ganib b
Dzielnica mieszkaniowa Residence aquarelle ganib b
Eilat, Izrael
od
$1,18M
W dzielnicy Ganim Bet d Eilat w słynnej rezydencji Aquarelle, na skraju pustyni, i czerwone morze w budynku butikowym, Penthouse sprzedał twarz doliny. Budynek składa się z 2 poziomów, Penthouse, który znajduje się na 1 piętrze z własnym wejściem. powierzchnia mieszkalna 140 m2 i 4 bbre łóżk…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Dzielnica mieszkaniowa A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Dzielnica mieszkaniowa A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Dzielnica mieszkaniowa A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Dzielnica mieszkaniowa A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Dzielnica mieszkaniowa A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Eilat, Izrael
od
$830,775
DLA SPRZEDAŻY - Piękne urządzone mieszkanie w EiLAT - Golf Residence W najpiękniejszej rezydencji Eilat, w samym sercu ekskluzywnego kompleksu z basenem, łaźnią, barbecue, synagogą i całodobowym opiekunem, odkryj ten wspaniały apartament o powierzchni 128 m2 z tarasem 15 m2 z widokiem na mo…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Otium DevelopmentOtium Development
Na mapie
Realting.com
Udać się