Dzielnica mieszkaniowa Cottage aquarelle ganim b

od
$1,21M
;
8
ID: 33387
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Beersheba Subdistrict
  • Miasto
    Eilat

O kompleksie

W dzielnicy Ganim Bet d Eilat w słynnej rezydencji Aquarelle, na skraju pustyni, i czerwone morze w butiku budynku, Domek w Garden Rez na sprzedaż z widokiem na dolinę. Budynek ten składa się z 2 poziomów, d 1 Garden Rez z prywatnym wejściem 140 m2 powierzchni Siedziba pełnej stopy z ogrodem 250 m2, + prywatny basen w kształcie ślimaka, i 4 sypialnie chabr, i Penthouse na 1 piętrze z własnym wejściem. powierzchnia mieszkalna 140 m2 i 4 bbre łóżko + jego dach 140 m2 z jacuzzi z widokiem na raj. każdy poziom ma własne wejście prywatne i może być sprzedawany oddzielnie lub w jednej partii. w cenie Garden Rez: 3,850,000 nis cena Penthouse: 3,750,000 nis

Lokalizacja na mapie

Eilat, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
