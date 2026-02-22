Dzielnica mieszkaniowa Cottage aquarelle ganim b

W dzielnicy Ganim Bet d Eilat w słynnej rezydencji Aquarelle, na skraju pustyni, i czerwone morze w butiku budynku, Domek w Garden Rez na sprzedaż z widokiem na dolinę. Budynek ten składa się z 2 poziomów, d 1 Garden Rez z prywatnym wejściem 140 m2 powierzchni Siedziba pełnej stopy z ogrodem 250 m2, + prywatny basen w kształcie ślimaka, i 4 sypialnie chabr, i Penthouse na 1 piętrze z własnym wejściem. powierzchnia mieszkalna 140 m2 i 4 bbre łóżko + jego dach 140 m2 z jacuzzi z widokiem na raj. każdy poziom ma własne wejście prywatne i może być sprzedawany oddzielnie lub w jednej partii. w cenie Garden Rez: 3,850,000 nis cena Penthouse: 3,750,000 nis