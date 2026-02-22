Dzielnica mieszkaniowa Residence aquarelle ganib b

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
W dzielnicy Ganim Bet d Eilat w słynnej rezydencji Aquarelle, na skraju pustyni, i czerwone morze w budynku butikowym, Penthouse sprzedał twarz doliny.
Budynek składa się z 2 poziomów, Penthouse, który znajduje się na 1 piętrze z własnym wejściem. powierzchnia mieszkalna 140 m2 i 4 bbre łóżko + jego dach 140 m2 z jacuzzi z widokiem na raj.
I d 1 Ogród Rez z prywatnym wejściem 140 m2 powierzchni Przyzwoite pełne stopy z ogrodem 250 m2, + prywatny basen w kształcie ślimaka, i 4 sypialnie chabr,
każdy poziom ma własne wejście prywatne i może być sprzedawany oddzielnie lub w jednej partii.
w cenie Garden Rez: 5.150.000 nis
cena Penthouse: 4.150.000 nis
