Dzielnica mieszkaniowa A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf

DLA SPRZEDAŻY - Piękne urządzone mieszkanie w EiLAT - Golf Residence W najpiękniejszej rezydencji Eilat, w samym sercu ekskluzywnego kompleksu z basenem, łaźnią, barbecue, synagogą i całodobowym opiekunem, odkryj ten wspaniały apartament o powierzchni 128 m2 z tarasem 15 m2 z widokiem na morze. Położony na 5 piętrze z 2 windami, w tym jeden z Shabbat. W pełni klimatyzowany, z Mamad i prywatny parking. Plus: ten apartament jest w pełni umeblowany i gustownie wyposażony. Odłóżcie torby. Powierzchnia: 128 m2 Taras: 15 m2 z widokiem na morze Cena: 2.650.000 szekle Rzadka nieruchomość w luksusowej rezydencji, idealna do głównej rezydencji, inwestycji wtórnych lub wynajmu. Aby uzyskać więcej informacji lub zorganizować wizytę, skontaktuj się z nami.