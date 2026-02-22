Dzielnica mieszkaniowa A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf

  1. Realting.com
Eilat, Izrael
od
$830,775
14
ID: 33676
Data aktualizacji: 20.02.2026

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Beersheba Subdistrict
  • Miasto
    Eilat

DLA SPRZEDAŻY - Piękne urządzone mieszkanie w EiLAT - Golf Residence W najpiękniejszej rezydencji Eilat, w samym sercu ekskluzywnego kompleksu z basenem, łaźnią, barbecue, synagogą i całodobowym opiekunem, odkryj ten wspaniały apartament o powierzchni 128 m2 z tarasem 15 m2 z widokiem na morze. Położony na 5 piętrze z 2 windami, w tym jeden z Shabbat. W pełni klimatyzowany, z Mamad i prywatny parking. Plus: ten apartament jest w pełni umeblowany i gustownie wyposażony. Odłóżcie torby. Powierzchnia: 128 m2 Taras: 15 m2 z widokiem na morze Cena: 2.650.000 szekle Rzadka nieruchomość w luksusowej rezydencji, idealna do głównej rezydencji, inwestycji wtórnych lub wynajmu. Aby uzyskać więcej informacji lub zorganizować wizytę, skontaktuj się z nami.

Eilat, Izrael
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
