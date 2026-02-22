Dzielnica mieszkaniowa A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
DLA SPRZEDAŻY - Piękne urządzone mieszkanie w EiLAT - Golf Residence
W najpiękniejszej rezydencji Eilat, w samym sercu ekskluzywnego kompleksu z basenem, łaźnią, barbecue, synagogą i całodobowym opiekunem, odkryj ten wspaniały apartament o powierzchni 128 m2 z tarasem 15 m2 z widokiem na morze.
Położony na 5 piętrze z 2 windami, w tym jeden z Shabbat.
W pełni klimatyzowany, z Mamad i prywatny parking.
Plus: ten apartament jest w pełni umeblowany i gustownie wyposażony. Odłóżcie torby.
Powierzchnia: 128 m2
Taras: 15 m2 z widokiem na morze
Cena: 2.650.000 szekle
Rzadka nieruchomość w luksusowej rezydencji, idealna do głównej rezydencji, inwestycji wtórnych lub wynajmu.
Aby uzyskać więcej informacji lub zorganizować wizytę, skontaktuj się z nami.
Eilat, Izrael
