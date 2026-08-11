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Wille na sprzedaż w Region Grecja Zachodnia, Grecja

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6 obiektów total found
Willa w Municipality of Patras, Grecja
Willa
Municipality of Patras, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 400 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowa willa o powierzchni 400 m kw. w Peloponezu. Półpiwnica składa się z …
$755,654
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Grekodom Development
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Willa w Egira, Grecja
Willa
Egira, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 350 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 350 m kw. we wschodniej Peloponezji. Parter składa się z jed…
$776,944
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Kaloudi, Grecja
Willa
Kaloudi, Grecja
Sypialnie 8
Powierzchnia 600 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa o powierzchni 600 m kw. w Western Peloponese. Półpiwnica skł…
$1,89M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Myrsini, Grecja
Willa
Myrsini, Grecja
Sypialnie 8
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż w budowie 2-piętrowa willa o powierzchni 400 metrów kwadratowych na zachodnim Pe…
$1,77M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Amaliada, Grecja
Willa
Amaliada, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 630 m²
Na sprzedaż 2 - piętrowa willa o powierzchni 630 metrów kwadratowych na zachodnim Peloponezi…
$5,31M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Agios Ioannis, Grecja
Willa
Agios Ioannis, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 330 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 330 m kw. na wyspie Korfu. Półpiwnica składa się z jednego m…
$661,197
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Region Grecja Zachodnia, Grecja

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