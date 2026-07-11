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Domy z garażem na sprzedaż w Tylissos Municipal Unit, Grecja

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wille
6
1 obiekt total found
Willa 4 pokoi w Municipality of Malevizi, Grecja
Willa 4 pokoi
Municipality of Malevizi, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 131 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa kamienna willa na Krecie z panoramicznymi widokami Cena: 340 000 € Wyjątkowa…
$388,968
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Parametry nieruchomości w Tylissos Municipal Unit, Grecja

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