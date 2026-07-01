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Domy z garażem na sprzedaż w Toroni Municipal Unit, Grecja

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wille
21
1 obiekt total found
Willa 5 pokojów w Toroni, Grecja
Willa 5 pokojów
Toroni, Grecja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 370 m²
Przedstawienie oszałamiającego domu w Halkidiki w Sitonii, obecnie w budowie. Ten niesamowit…
$468,074
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Agencja
Halkidiki Properties
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Parametry nieruchomości w Toroni Municipal Unit, Grecja

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Tanie
Luksusowe
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