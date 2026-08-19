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Wille na sprzedaż w Serres Regional Unit, Grecja

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Amphipolis Municipality
8
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10 obiektów total found
Willa w Nea Kerdylia, Grecja
Willa
Nea Kerdylia, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Property Code: HPS5186 - Villa FOR SALE in Amfipoli Nea Kerdilia for € 750.000 . This 200 s…
$863,139
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Willa w Mavrothalassa, Grecja
Willa
Mavrothalassa, Grecja
Powierzchnia 400 m²
Zniżki! Na sprzedaż willa w Mavrosalasa, w pobliżu Serres, miasto Amphipolis i ośrodek Aspro…
$377,827
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Grekodom Development
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Willa w Amphipolis Municipality, Grecja
Willa
Amphipolis Municipality, Grecja
Powierzchnia 71 m²
Luksusowe Residence z prywatnym basenem i widokiem na morze - tylko 180m od wybrzeża Na spr…
$289,274
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Amphipolis Municipality, Grecja
Willa
Amphipolis Municipality, Grecja
Powierzchnia 82 m²
Luksusowe Maisonette z prywatnym basenem i nieuszkodzonym widokiem na morze - zaledwie 180m …
$324,695
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Amphipolis Municipality, Grecja
Willa
Amphipolis Municipality, Grecja
Powierzchnia 70 m²
Na sprzedaż: 70 m2 Oddzielony Dom z Morza Panoramicznego & Góry Widok - Kerdylia W nowoczes…
$253,852
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Amphipolis, Grecja
Willa
Amphipolis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 261 m²
Kod nieruchomości: HPS3039 - Willa do sprzedania w Amfipoli Palaiokomi za 1 800 000 €. To 26…
$1,38M
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TekceTekce
Willa w Amphipolis Municipality, Grecja
Willa
Amphipolis Municipality, Grecja
Powierzchnia 82 m²
Luksusowe Maisonette z widokiem na morze - tylko 180m od wybrzeża Na sprzedaż: luksusowy dw…
$295,177
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Amphipolis Municipality, Grecja
Willa
Amphipolis Municipality, Grecja
Powierzchnia 70 m²
Na sprzedaż: 70 m2 Oddzielony Dom z Morza Panoramicznego & Góry Widok - Kerdylia W nowoczes…
$282,518
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Serres Municipality, Grecja
Willa
Serres Municipality, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 350 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 350 metrów kwadratowych w Salonikach. Parter skła…
$441,739
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Amphipolis Municipality, Grecja
Willa
Amphipolis Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 110 m²
Na sprzedaż - Nowo wybudowane luksusowe wille Zaledwie 250 m od morza Zaledwie 250 metrów o…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Serres Regional Unit, Grecja

z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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