Domy nad morzem na sprzedaż w Rhodes Regional Unit, Grecja

Municipality of Rhodes
20
Municipal Unit of Rhodes
8
Rodos
4
4 obiekty total found
Zamek w Municipality of Rhodes, Grecja
Zamek
Municipality of Rhodes, Grecja
Powierzchnia 541 m²
Na sprzedaż na starym mieście Rodos, a zwłaszcza w regionie Colloquium, wyjątkowa i rzadka n…
$842,178
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Gennadi, Grecja
Willa 5 pokojów
Gennadi, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 274 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowa willa o powierzchni 274 metrów kwadratowych na wyspie Rhodes. Parter…
$2,11M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa 1 pokój w Koskinou, Grecja
Willa 1 pokój
Koskinou, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 3
Prezentujemy na sprzedaż elegancką willę 3 z umeblowanymi czterema luksusowymi pokojami i je…
$2,93M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Tut TravelTut Travel
Willa 6 pokojów w Malonas, Grecja
Willa 6 pokojów
Malonas, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż - 200 m2 Willa w Malona, Rodos 📍 Lokalizacja: Malona, Rodos 🏠 Powierzchnia do…
$1,29M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Typy nieruchomości w Rhodes Regional Unit.

wille
domy wolnostojące

Parametry nieruchomości w Rhodes Regional Unit, Grecja

z Widok na góry
z Basen
Tanie
Luksusowe
