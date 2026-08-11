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Wille na sprzedaż w Rethymno Regional Unit, Grecja

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Municipality of Rethymnon
6
Municipality of Milopotamos
7
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13 obiektów total found
Willa w Amnatos, Grecja
Willa
Amnatos, Grecja
Powierzchnia 132 m²
Willa na sprzedaż w budowie w Rethymno Nowa willa dwupoziomowa, która znajduje się obecnie n…
$414,693
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Grekodom Development
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Willa w Margarites, Grecja
Willa
Margarites, Grecja
Powierzchnia 132 m²
Willa na sprzedaż w budowie w Rethymno Nowa willa dwupoziomowa, która znajduje się obecnie n…
$414,693
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Amnatos, Grecja
Willa
Amnatos, Grecja
Powierzchnia 132 m²
Willa na sprzedaż w budowie w Rethymno Nowa willa dwupoziomowa, która znajduje się obecnie n…
$414,693
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Willa w Panormos, Grecja
Willa
Panormos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 92 m²
Na sprzedaż: Nowoczesny 2-Storey Villa z prywatnym basenem w Rethymno, Kreta Lokalizacja: Re…
$490,083
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Rethymnon, Grecja
Willa
Municipality of Rethymnon, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 380 metrów kwadratowych na Krecie. Parter składa …
$1,14M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Rethymnon, Grecja
Willa
Municipality of Rethymnon, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 172 m²
Na sprzedaż: Luksusowa willa z prywatnym basenem i panoramą Widoki - Rethymno, Kreta Odkryj …
$536,208
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Panormos, Grecja
Willa
Panormos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 92 m²
Na sprzedaż: Nowoczesny 2-Storey Villa z prywatnym basenem w Rethymno, Kreta Lokalizacja: Re…
$498,185
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Bali, Grecja
Willa
Bali, Grecja
Powierzchnia 340 m²
🌅 Luksusowa willa na sprzedaż w Rethymno, Kreta 🌅W jednym z najbardziej prestiżowych i spoko…
$1,50M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Panormos, Grecja
Willa
Panormos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 93 m²
Na sprzedaż: Uroczy 3-Storey Villa z Oszałamiającymi widokami w Rethymno, Kreta! Lokalizacja…
$556,795
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Panormos, Grecja
Willa
Panormos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 63 m²
Na sprzedaż: Semi- Detached Maisonette z prywatnym basenem w Panormo, Rethymno Ten piękny se…
$368,714
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Rethymnon, Grecja
Willa
Municipality of Rethymnon, Grecja
Powierzchnia 200 m²
Nieruchomość znajduje się na skraju pięknej południowo-zachodniej wsi Cretan i siedzi na prz…
$1,94M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Rethymnon, Grecja
Willa
Municipality of Rethymnon, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 470 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 470 m kw na Krecie. Parter składa się z jednej sy…
$1,53M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Panormos, Grecja
Willa
Panormos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Na parterze znajduje się sypialnia z podwójnym łóżkiem i prywatnym balkonem. Istnieje równie…
$507,705
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Rethymno Regional Unit, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
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