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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Regional Unit of West Athens, Grecja

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 412 m² w Municipality of Peristeri, Grecja
Nieruchomości komercyjne 412 m²
Municipality of Peristeri, Grecja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 412 m²
Na sprzedaż -- Mieszkalne Inne właściwości -- Ateny Zachodnie: Peristeri -- Lofos Axiomatiko…
$780,795
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