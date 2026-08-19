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Mieszkania na sprzedaż w Regional Unit of West Athens, Grecja

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Municipality of Peristeri
22
Municipality of Ilion
13
Municipality of Petroupoli
3
Mieszkanie Usuwać
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43 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Region Attyka, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Region Attyka, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/2
Na sprzedaż: Nowoczesny, w pełni umeblowany apartament obecnie w Aigaleo, oferujący atrakcyj…
$289,562
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Agencja
Vista Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Peristeri, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Peristeri, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 3
Ten nowoczesny apartament jednopokojowy zajmuje parter budynku zbudowanego w 1986 roku i nie…
$289,562
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Agencja
Vista Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Petroupoli, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Petroupoli, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 2/5
Terra Rock Residences Apartamenty inwestycyjne z prywatnym parkingiem w Atenach (Petroupo…
$351,387
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Ilion, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Ilion, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż -- Mieszkanie z Froor Mieszkalnych -- Ateny Zachodnie: Ilion- Nea Liosia - Miche…
$262,207
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Kawalerka 1 pokój w Region Attyka, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Region Attyka, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Studio na sprzedaż - 3 minuty spacerem od stacji metra EgaleoW pełni odnowiony budynek oferu…
$104,984
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Peristeri, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Peristeri, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartament I4 - Terrace Heights, Peristeri na parterze budynku
$292,581
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Deweloper
Limar Homes
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Peristeri, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Peristeri, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartament I2 - Terrace Heights, Peristeri na parterze budynku
$286,844
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Deweloper
Limar Homes
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Ilion, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Ilion, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 128 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 128 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 1 piętrze.…
$304,623
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Ilion, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Ilion, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 77 m²
Na sprzedaż -- Apartament mieszkalny -- Ateny Zachodnie: Ilion- Nea Liosia - Agios Fanourios…
$122,363
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Ilion, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Ilion, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 120 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na drugim pię…
$289,274
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Ilion, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Ilion, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 97 m²
Na sprzeda? mieszkanie 97 m kw. w Atenach. Apartament znajduje się na 4 piętrze. Składa się …
$318,791
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Ilion, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Ilion, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Ilion na zachód od obszaru Athens Palatiani, mieszkanie 90 m kw. Kącik przestronne i jasne 2…
$227,246
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Peristeri, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Peristeri, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 1/4
Apartament A9 - Terrace Heights, Peristeri na 1 piętrze budynku
$298,317
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Deweloper
Limar Homes
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Ilion, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Ilion, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 117 m²
Na sprzedaż duplex 117 metrów kwadratowych w Atenach. Duplex znajduje się na 2 piętrze i 3 p…
$218,431
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Peristeri, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Peristeri, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Na sprzedaż -- Mieszkanie z Froor Mieszkalnych -- Ateny Zachodnie: Peristeri - 75 Sq.m., 2 s…
$128,190
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Peristeri, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Peristeri, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 3/4
Apartament C2 - Terrace Heights, Peristeri na 3 piętrze budynku
$298,317
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Limar Homes
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Peristeri, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Peristeri, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartament I7 - Terrace Heights, Peristeri na parterze budynku
$298,317
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Deweloper
Limar Homes
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Peristeri, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Peristeri, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartament I6 - Terrace Heights, Peristeri na parterze budynku
$298,317
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Limar Homes
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Ilion, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Ilion, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 90 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 90 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na trzecim pię…
$360,116
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Ilion, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Ilion, Grecja
Powierzchnia 100 m²
Na sprzeda? mieszkanie 100 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znajduje się na drugim …
$176,551
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Petroupoli, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Petroupoli, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 107 m²
Na sprzedaż -- Mieszkanie z Froor Mieszkalnych -- Ateny Zachodnie: Petroupoli 107 Sq.m., 3 s…
$367,090
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Ilion, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Ilion, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Na sprzedaż -- Apartament mieszkalny -- Ateny Zachodnie: Lion- Nea Liosia 42 Sq.m., 1 sypial…
$87,402
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Peristeri, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Peristeri, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Na sprzedaż -- Mieszkanie z Froor Mieszkalnych -- Ateny Zachodnie: Peristeri - 61 Sq.m., 1 s…
$122,363
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Peristeri, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Peristeri, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż -- Apartament mieszkalny -- Ateny Zachodnie: Peristeri - Kipoupoli 80 Sq.m., 2 s…
$151,497
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Peristeri, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Peristeri, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartament I5 - Terrace Heights, Peristeri na parterze budynku
$294,875
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Deweloper
Limar Homes
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Ilion, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Ilion, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 92 m²
Na sprzeda? mieszkanie 92 m kw. w Attica. Apartament znajduje się na drugim piętrze. Składa …
$312,888
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Peristeri, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Peristeri, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 4/4
Apartament D6 - Terrace Heights, Peristeri na 4. piętrze budynku
$355,686
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Limar Homes
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Peristeri, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Peristeri, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartament I3 - Terrace Heights, Peristeri na parterze budynku
$292,581
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Limar Homes
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Ilion, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Ilion, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 107 m²
Na sprzedaż -- Mieszkanie z Froor Mieszkalnych -- Ateny Zachodnie: Lion- Nea Liosia - 107 Sq…
$291,341
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Peristeri, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Peristeri, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartament I8 - Terrace Heights, Peristeri na parterze budynku
$166,369
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Deweloper
Limar Homes
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Typy nieruchomości w Regional Unit of West Athens.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Regional Unit of West Athens, Grecja

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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